Tiềm lực Prodezi Long An rót 421 tỷ xây NƠXH

Mới đây, thông tin trên báo Long An cho biết, Công ty cổ phần Prodezi Long An vừa khởi công dự án nhà ở xã hội (NƠXH) trong khu đô thị sinh thái LA Home thuộc xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Dự án NƠXH có quy mô 400 căn, là dự án NƠXH đầu tiên được khởi công tại tỉnh Long An trong năm 2025. Dự án gồm hai khối chung cư cao 8 tầng, xây dựng trên diện tích đất 7.103 m2. Diện tích sàn xây dựng 29.700 m2; cung cấp chỗ ở cho hơn 1.200 lao động. Tổng mức đầu tư công trình là 421 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Về Công ty cổ phần Prodezi Long An, trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, công ty được thành lập ngày 5/4/2016, có địa chỉ tại lô A1, đường số 1 KCN Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Huỳnh Thiên Quân, sinh năm 1976.

Trong khi đó, trên website https://prodezilongan.vn cho biết, Prodezi Long An có vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng. Trong quá trình hình thành và phát triển, công ty thu hút sự quan tâm của nhiều cổ đông sáng lập như: Công ty TNHH Xây dựng Đô thị, Xây dựng Liên Á, CTCP Đầu tư và Xây dựng Tân Đô, Công ty Công thương nghiệp Thịnh Hưng, CTCP Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang và Công ty MTV Anh Minh Anh.