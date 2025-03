Loại dâu tây được ví như món ăn “đốt tiền” của giới siêu giàu

Dâu tây Bạch Tuyết (hay dâu tây trắng) là loại quả thuộc dòng quý hiếm và sang trọng, chỉ dành cho giới siêu giàu khi giá bán lên tới khoảng 10 USD/quả (tương đương hơn 200.000 đồng). Ảnh: The Linea Home Vài năm trước, dâu tây Bạch Tuyết được các cửa hàng xách tay về Việt Nam có giá vài triệu đồng một kg. Ảnh: Facebook Dâu tây Bạch Tuyết trắng muốt, ngọt như mật ong tan chảy trên đầu lưỡi. Ảnh: JapantimesDâu tây trắng được tạo ra bởi Yasuhito Teshima, người tập trung vào việc nhân giống dâu tây cho đến khi có thể tạo ra dâu tây trắng. Ảnh: Printest Quá trình nhân giống không hề đơn giản, đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và am hiểu sâu sắc về di truyền học. Ảnh: Tokyo Cheapo Chưa hết, ông Teshima còn sử dụng kỹ thuật đặc biệt, che chắn cây khỏi ánh nắng trực tiếp bằng một loại vải che phủ đặc biệt để kiểm soát lượng ánh sáng mặt trời, từ đó tạo ra sự thay đổi màu sắc kỳ diệu. Ảnh: Printest Dâu tây trắng của Nhật Bản thường được trồng với số lượng nhỏ, sản lượng ít nên giá luôn đắt đỏ. Ảnh: Ratopati Bên cạnh đó, việc trồng dâu tây trắng Nhật Bản đòi hỏi sự kỳ công như đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng. Ảnh: Ratopati Số lượng hạn chế trong khi nhu cầu cao cũng là lý do đẩy giá dâu tây Bạch Tuyết lên cao. Ảnh: Ratopati Dâu tây thường được hái cẩn thận và chọn lọc cẩn thận để có độ chín và kết cấu hoàn hảo. Ảnh: Ratopati

Dâu tây Bạch Tuyết (hay dâu tây trắng) là loại quả thuộc dòng quý hiếm và sang trọng, chỉ dành cho giới siêu giàu khi giá bán lên tới khoảng 10 USD/quả (tương đương hơn 200.000 đồng). Ảnh: The Linea Home Vài năm trước, dâu tây Bạch Tuyết được các cửa hàng xách tay về Việt Nam có giá vài triệu đồng một kg. Ảnh: Facebook Dâu tây Bạch Tuyết trắng muốt, ngọt như mật ong tan chảy trên đầu lưỡi. Ảnh: Japantimes Dâu tây trắng được tạo ra bởi Yasuhito Teshima, người tập trung vào việc nhân giống dâu tây cho đến khi có thể tạo ra dâu tây trắng. Ảnh: Printest Quá trình nhân giống không hề đơn giản, đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và am hiểu sâu sắc về di truyền học. Ảnh: Tokyo Cheapo Chưa hết, ông Teshima còn sử dụng kỹ thuật đặc biệt, che chắn cây khỏi ánh nắng trực tiếp bằng một loại vải che phủ đặc biệt để kiểm soát lượng ánh sáng mặt trời, từ đó tạo ra sự thay đổi màu sắc kỳ diệu. Ảnh: Printest Dâu tây trắng của Nhật Bản thường được trồng với số lượng nhỏ, sản lượng ít nên giá luôn đắt đỏ. Ảnh: Ratopati Bên cạnh đó, việc trồng dâu tây trắng Nhật Bản đòi hỏi sự kỳ công như đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng. Ảnh: Ratopati Số lượng hạn chế trong khi nhu cầu cao cũng là lý do đẩy giá dâu tây Bạch Tuyết lên cao. Ảnh: Ratopati Dâu tây thường được hái cẩn thận và chọn lọc cẩn thận để có độ chín và kết cấu hoàn hảo. Ảnh: Ratopati