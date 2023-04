Cần Thơ: 2 liên danh “so găng” gói thầu thủy lợi hơn 191 tỷ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, TP Cần Thơ (chủ đầu tư/bên mời thầu) vừa công bố kết quả mở gói thầu CT3-PW-1.18: Cải tạo rạch Mương Củi, Xẻo Nhum, Ngã Bát và Mương Lộ (91B) thuộc dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (có tổng mức đầu tư 9.167,2 tỷ đồng).



Gói thầu trên có giá là 191,491 tỷ đồng, sử dụng vốn ODA và vốn đối ứng trong nước, được đấu thầu rộng rãi qua mạng, thời gian thực hiện hợp đồng là 14 tháng. Kết quả mở thầu cho thấy có 2 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu. Theo đó, nhà thầu thứ nhất là liên danh Công ty CP Đầu tư Phát triển Sông Hậu - Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn ( liên danh Sông Hậu – Thái Sơn ) với giá dự thầu là 176,761 tỷ đồng. Nhà thầu thứ 2 là liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng Khang Nguyên - Công ty CP Xây dựng số 5 - Công ty CP Xây dựng đê kè & Phát triển nông thôn Hải Dương với giá dự thầu 190,976 tỷ đồng.

Cần Thơ: 2 NDT "so găng" gói thầu thủy lợi hơn 191 tỷ (ảnh minh họa: Internet).

Trong liên danh nhà thầu Sông Hậu – Thái Sơn, theo tìm hiểu, Công ty CP Đầu tư Phát triển Sông Hậu được thành lập ngày 27/4/2006, có địa chỉ trụ sở chính tại số 132/12/6, Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình đường bộ. Người đại diện theo pháp luật là ông Thái Thiện Tùng, Giám đốc công ty. Doanh nghiệp này được công bố đã tham gia 30 gói thầu, trong đó trúng 15 gói, trượt 9 gói, 5 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ, với tổng giá trị trúng thầu là 443,9 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 97,36%.

Ngoài gói thầu CT3-PW-1.18 nêu trên, Công ty CP Đầu tư Phát triển Sông Hậu cũng đang tham gia nộp hồ sơ dự thầu tại một số gói thầu nhưng hiện chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu. Đó là, gói thầu số 06: San lấp mặt bằng; hệ thống giao thông; hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật, chiếu sáng công cộng, cây xanh và cống Xếp Lá thuộc dự án Đường Nguyễn Văn Tre (đoạn đường Nguyễn Thái Học – đường Thiên Hộ Dương) phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (giá gói thầu là 55,367 tỷ đồng); gói thầu Thi công xây dựng + Chi phí đảm bảo an toàn giao thông, di chuyển máy, thiết bị thuộc dự án Đường nối từ Quốc lộ 80 vào khu công nghiệp Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ (giá gói thầu là 76,977 tỷ đồng)…

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn được thành lập ngày 27/5/2010, có địa chỉ trụ sở chính tại số 3 đường 3/2, phường 11, quận 10, TPHCM, do ông Nguyễn Văn Bắc, Tổng Giám đốc công ty làm người đại diện pháp luật. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Thống kê dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn đã tham gia 120 gói thầu, trong đó trúng 90 gói, trượt 20 gói, 9 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ, với tổng giá trị trúng thầu là 4.565,9 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 98,71%. Trong đó, tại Ban QLDA ĐTXD sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, TP Cần Thơ, ngoài gói thầu CT3-PW-1.18 đã nêu ở trên, Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn cũng đang tham gia nộp hồ sơ dự thầu gói thầu CT3-PW-1.19: Cải tạo rạch Ông Tà, Xẻo Lá, Cây Me, Ông Đạo, Từ Hổ, Bà Lễ, Xẻo Dớn và rạch Sao với giá dự thầu 276,886 tỷ đồng. Gói thầu này hiện chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu…

Tiếp đó, liên danh nhà thầu thứ 2 gồm: Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng Khang Nguyên - Công ty CP Xây dựng số 5 - Công ty CP Xây dựng đê kè & Phát triển nông thôn Hải Dương. Trong đó, Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng Khang Nguyên có tiền thân là Công ty CP Đầu tư và xây dựng giao thông Hồng Hà, được thành lập ngày 26/1/2005, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại số nhà 34 ngõ 102 Nguyễn Đình Hoàn, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, gồm: Dịch vụ giao nhận hàng hoá. Tổng Giám đốc công ty kiêm người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thiện Thắng.

Trong lịch sử đấu thầu của mình, Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng Khang Nguyên đã tham gia 10 gói thầu, trong đó trúng 8 gói, trượt 1 gói, 1 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ, với tổng giá trị trúng thầu là 10.682 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 94,75%. Có thể kể đến một số gói thầu giá trị “khủng”mà doanh nghiệp này đã tham dự và trúng thầu gồm: Gói thầu số 12: Xây dựng cầu Kênh Đào - Km2+200, cầu Tổ Hợp - Km 3+600 (bao gồm công tác khảo sát, thiết kế BVTC và đảm bảo an toàn giao thông thủy cầu Tổ Hợp) do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư (giá trúng thầu là 937,3 tỷ đồng); gói thầu số 15: Xây dựng cầu Bến Rừng (giá trúng thầu là 1.810,9 tỷ đồng); gói thầu số 13-XL: Thi công xây dựng đoạn Km47+000 –Km66+965,91 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư/bên mời thầu (giá trúng thầu là 5.336,8 tỷ đồng)…

Bên cạnh đó, Công ty CP Xây dựng số 5 (SC5) có địa chỉ trụ sở chính tại số 137 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, TPHCM, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác và do ông Phạm Văn Từ, Tổng Giám đốc công ty làm người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này được công bố đã tham gia 56 gói thầu, trong đó trúng 27 gói, trượt 23 gói, 5 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ, với tổng giá trị trúng thầu là 9.732,7 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 84,88%.

Thành viên còn lại trong liên danh là Công ty CP Xây dựng đê kè & Phát triển nông thôn Hải Dương được thành lập ngày 28/10/2004, do ông Trần Văn Cường, Chủ tịch HĐQT công ty làm người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại số 01, đường Thanh Niên, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình thủy. Dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty CP Xây dựng đê kè & Phát triển nông thôn Hải Dương đã tham gia 89 gói thầu, trong đó trúng 55 gói, trượt 28 gói, 5 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ, với tổng giá trị trúng thầu là 10.584,2 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 99,46%.