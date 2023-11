Cân nhắc đóng thêm 200 cửa hàng, Thế giới di động đang làm ăn sao?

Theo báo cáo kết quả kinh doanh tháng 10/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) cho biết sẽ cân nhắc đóng khoảng 200 cửa hàng trong quý IV.



Theo đó, doanh thu tháng 10 của MWG là 11.190 tỷ đồng và có tháng đầu tiên đạt mức tăng trưởng dương trong năm; lũy kế 10 tháng đạt 70.200 tỷ - giảm 21% so với cùng kỳ.

Chuỗi cửa hàng Thế giới di động có doanh thu 11.190 tỷ đồng và là tháng đầu tiên có mức tăng trưởng dương.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, MWG cho biết doanh thu ở mức 87,58 tỉ đồng, giảm 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 30/9, danh mục tiền và các khoản tương đương tiền của MWG có giá trị khoảng 2.351 tỉ đồng. Trong đó, tiền mặt là 805 tỉ đồng, tiền gửi ngân hàng là 1.163 tỉ đồng và tiền đang chuyển khoản 382 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2023 của MWG chỉ đạt 77,5 tỉ đồng, giảm 98% so với cùng kỳ.

Giải trình lý do lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III/2023 giảm 96% và lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm giảm 98% so với cùng kỳ, MWG cho biết nguyên nhân là do sức mua điện thoại và điện máy còn yếu và chưa có dấu hiệu phục hồi đáng kể. Khách hàng vẫn còn dè dặt, cẩn trọng hơn trong quyết định chi tiêu.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm của Thế giới di động vẫn giảm đến 98% so với cùng kỳ

Tính đến cuối tháng 10, MWG có tổng cộng 5.751 cửa hàng, giảm 27 so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp giảm 32 cửa hàng Thế Giới Di Động, 3 cửa hàng Điện Máy Xanh, 22 cửa hàng Bách Hóa Xanh và 12 cửa hàng AVASport. Ngược lại, MWG tăng 40 nhà thuốc An Khang lên 540 và tăng 2 cửa hàng AVAKids.

Ông Đặng Thanh Phong, đại diện Bộ phận Truyền thông của MWG cho hay, chuỗi Thế giới di động nói riêng còn hơn 3.200 cửa hàng. Các cửa hàng trong diện phải đóng cửa là các cửa hàng không mang về lợi nhuận, MWG ưu tiên giữ lại các cửa hàng hoạt động tốt và sinh lợi.

Đồng thời, ông Phong cho biết các nhân viên lâu năm, có kinh nghiệm của MWG cũng sẽ được luân chuyển đến các cơ sở khác, hạn chế tối đa việc cắt giảm nhân sự, đảm bảo cho người lao động.

Cũng theo đại diện của MWG, sang năm 2024 việc đóng/mở cửa hàng Thế giới di động sẽ còn phụ thuộc vào tình hình thị trường và sức mua của người tiêu dùng. Việc tái cơ cấu của MWG sẽ luôn đảm bảo tối ưu chi phí, hiệu quả và đảm bảo có sự chuyển đổi nhanh chóng khi thị trường xuất hiện những dấu hiệu tích cực.

Việc đóng cửa 200 cửa hàng Thế giới di động được kỳ vọng giảm tải chi phí vận hành

Sau tái cấu trúc Bách Hóa Xanh, MWG cũng đã đóng loạt chuỗi mới mở trong năm 2022 như AVASport, AVAFashion, AVACycle, AVAJi. Trong quý I/2023, MWG tuyên bố đóng toàn bộ chuỗi Bluetronics tại Campuchia do thị trường nhỏ và chính sách thuế khóa phức tạp. Nhà bán lẻ phát triển hoạt động tại Campuchia từ 2017 và từng kỳ vọng là bước đệm cho tham vọng mở rộng ra Đông Nam Á.

Trong các chuỗi mà MWG đã xây dựng, chỉ duy nhất Thế giới di động/Điện máy xanh mang lại lợi nhuận. Chuỗi Bách Hóa Xanh lỗ lũy kế tính đến tháng 9/2023 là 8.300 tỷ đồng, riêng 9 tháng năm nay lỗ thêm 905 tỷ. Chuỗi Bluetronics lỗ 701 tỷ, An Khang lỗ 553 tỷ đồng.

Cho đến nay, Thế giới di động vẫn là chuỗi mang lại lợi nhuận chính cho MWG

Tính đến 30/9, doanh nghiệp có 68.374 nhân viên, giảm 5.634 người so với đầu năm, tiết kiệm được 535 tỷ đồng chi phí nhân viên.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng tăng mạnh khoản tiền và tiền gửi lên 23.200 tỷ đồng, tăng 55% so với đầu năm. Giảm lượng hàng tồn kho từ 25.696 tỷ đồng xuống 22.853 tỷ đồng. Tuy nhiên, MWG đang có khoản nợ vay gần 23.000 tỷ đồng, gồm 17.000 tỷ vay ngắn hạn và 5.900 tỷ vay dài hạn.