Áp lực tăng, tỷ giá có thể biến động hơn trong nửa cuối 2023

Tỷ giá USD/VND tương đối ổn định trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể,VND tăng 0,21% (so với USD), vượt trội so với một số đồng tiền trong khu vực (CNY mất 5,15%, THB mất 1,95%, JPY mất 10,06%). Theo SSI Research, diễn biến của VND khá khác biệt mặc dù NHNN là một trong những NHTW đầu tiên thực hiện cắt giảm lãi suất chính sách vào năm 2023 và tốc độ khá quyết liệt.

SSI Research cho rằng, tác động của chính sách tiền tệ nới lỏng đến tiền Đồng khá hạn chế nhờ nguồn cung ngoại tệ dồi dào: yếu tố mùa vụ (nguồn cung tích cực trong 6 tháng đầu năm nhờ kiều hối), thặng dư thương mại lớn (khoảng 12 tỷ USD) và dòng vốn FDI giải ngân ổn định (10 tỷ USD). Bên cạnh đó, nhu cầu ngoại tệ khá yếu do nhu cầu nhập khẩu giảm mạnh (chủ yếu do các đơn hàng xuất khẩu mới không tích cực).

Tuy nhiên, áp lực đối với tỷ giá tăng dần (và trên thực tế đã bắt đầu nhích tăng từ đầu tháng 7) khi NHNN vẫn duy trì sự khác biệt giữa chính sách tiền tệ của mình với các NHTW lớn khác (mức chênh lãi suất USD - VND đang ở mức khá cao và tạo áp lực rút vốn ra khỏi Việt Nam. Bên cạnh đó, giai đoạn này VND còn phải chịu áp lực mang tính mùa vụ đến từ việc chuyển lợi nhuận về nước của các doanh nghiệp FDI.