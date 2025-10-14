Khởi tố nam thanh niên mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng

Trong thời gian làm việc tại Campuchia, Đức đã mua một khẩu súng dạng côn xoay với giá 3 triệu đồng, sau đó gửi về Việt Nam với chi phí vận chuyển 200.000 đồng.

Ngày 14/10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Vi Đình Đức (sinh năm 2001, trú tại phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) về tội 'Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng'.

Đối tượng Vi Đình Đức.

Trước đó, ngày 17/4, anh N.H.L. (sinh năm 1996, trú cùng phường) đã đến cơ quan công an giao nộp một khẩu súng côn xoay. Anh L. khai nhận khẩu súng này do Vi Đình Đức đưa cho từ khoảng tháng 11/2024.

Kết quả điều tra xác định, vào cuối tháng 10/2024, trong thời gian làm việc tại Campuchia, Vi Đình Đức đã mua một khẩu súng dạng côn xoay với giá 3 triệu đồng, sau đó gửi về Việt Nam với chi phí vận chuyển 200.000 đồng. Khi về nước, Đức đưa khẩu súng cho anh L. cất giữ rồi quay lại Campuchia làm việc.

Đến tháng 1/2025, Vi Đình Đức bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi biết tin, anh L. đã chủ động mang khẩu súng đến cơ quan công an giao nộp.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ. Mọi hành vi mua bán, chế tạo, tàng trữ, sử dụng, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng đều bị xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời khuyến khích người dân tự nguyện giao nộp vũ khí (nếu có) cho cơ quan chức năng.

