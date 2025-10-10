Bắt 'nóng' đối tượng tàng trữ 3 khẩu súng ngắn cùng nhiều viên đạn

Ngày 10/10, thông tin từ Công an xã Phước Hậu (Khánh Hòa) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Điền Hòa Tâm (SN 2003, trú ở thôn Phước Đồng 1, xã Phước Hậu) để điều tra về hành vi tàng trữ vũ khí trái phép.

Đối tượng Điền Hòa Tâm...

Trước đó, tối 8/10, Công an xã Phước Hậu tiếp nhận nguồn tin báo từ người dân về việc một nam thanh niên đi xe máy nghi vấn mang theo súng. Ngay lập tức, tổ công tác của Công an xã Phước Hậu khẩn trương triển khai các biện pháp truy nóng.

Khoảng 30 phút sau, tổ công tác phát hiện đối tượng đang đi xe máy trên một đoạn đường ở thôn Ninh Quý 3 (xã Phước Hậu), nên tiến hành kiểm tra hành chính và xác định nam thanh niên này là Điền Hòa Tâm, bên dưới cốp xe máy đối tượng đang sử dụng có khẩu súng ngắn nhãn hiệu FX Airguns, gắn thêm nòng dài.

... Tang vật bị bắt giữ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, Công an xã Phước Hậu thu giữ thêm 2 khẩu súng ngắn, 2 con dao và 10 viên đạn.

Tại cơ quan Công an, Tâm khai nhận tàng trữ 3 khẩu súng ngắn nêu trên để săn bắn… chó.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

