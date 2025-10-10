Hà Nội

Xã hội

Khởi tố 2 đối tượng dùng dao chém người ở Hà Tĩnh

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố 2 đối tượng về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, gây thương tích cho người khác.

Hạo Nhiên

Ngày 10/10, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 2 bị can về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Trần Hậu Nghệ (SN 1985, trú tại TDP Tiền Giang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1981, trú tại thôn Sơn Trung 2, xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

imagesthumbfb93d7b1-f953-422f-b825-66ccde91808a.jpg
Cơ quan Công an khởi tố các bị can "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Cụ thể, do mâu thuẫn cá nhân, vào khoảng 18h ngày 13/6/2025, tại cầu Tre (thuộc đường Phan Chánh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) Trần Hậu Nghệ đã dùng 02 con dao chém vào vai phải và ống đồng chân phải của anh Nguyễn Thanh Đức gây tỷ lệ thương tổn 05%.

Khoảng 22h ngày 30/3/2025, tại nhà Nguyễn Văn Cường (SN 1981, ở thôn Sơn Trung 2, xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Cường sử dụng 01 con dao chém 01 nhát vào phần trán của anh Mai Xuân Vũ gây tổn thương cơ thể 02%.

Hiện, 2 vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Xã hội

Rủ nhau chém người, 2 anh em họ dắt nhau vào tù

Với cáo buộc tội “Cố ý gây thương tích”, 2 bị cáo Lê Ngọc Nhật và Lê Ngọc Hòa bị Toà án Nhân dân TP Huế tuyên phạt 4 năm tù giam.

Ngày 30/9, Tòa án Nhân dân khu vực 3 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm trực tuyến rút kinh nghiệm xét xử vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” đối với 2 bị cáo Lê Ngọc Nhật (SN 2007) và Lê Ngọc Hòa (SN 2003, cùng trú tại tỉnh Quảng Trị).

Theo cáo trạng, vào khoảng 22h40 ngày 31/01/2025, tại quán nhậu Thiện Beer thuộc tổ dân phố Hòa Viện (phường Phong Dinh), nhóm Cái Vạn Việt Hiệp và Nguyễn Trọng Hữu (cùng SN 2006, trú tại tổ dân phố Siêu Quần, phường Phong Dinh) đang ngồi ăn nhậu thì xảy ra mâu thuẫn lời nói với Lê Ngọc Nhật, đang ngồi ở bàn bên cạnh cùng bạn.

Xem chi tiết

Hai cha con dắt nhau vào tù vì cầm đao chém người

Bị cáo buộc về tội giết người, hai cha con Huỳnh Tấn Trang và Huỳnh Tấn Thành bị Toà án Nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên phạt 16 năm tù giam.

Ngày 5/3, Toà án Nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai bị cáo Huỳnh Tấn Trang (SN 1977) và Huỳnh Tấn Thành (SN 2001), cùng trú tại phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (là hai cha con) về tội danh “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 22h ngày 10/3/2024, nghi ngờ Huỳnh Tấn Thành lấy điện thoại của bạn mình nên anh Lê Bá Tân Hưng (SN 1991) nhắn tin cho anh Huỳnh Tấn Mạnh (anh họ Thành) đang ở nhà Thành nói sẽ đến nhà để giải quyết.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố nhóm thanh niên rượt chém nhau gây chết người

Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam nhóm thanh, thiếu niên rượt đuổi đánh nhau trên đường, khiến 2 người thương vong.

Ngày 23/5, thông tin từ Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lương Quốc Vũ (SN 2008), Phạm Quốc Anh (SN 2009), Lê Phan Xuân Phong (SN 2008, cùng trú xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa) về tội giết người, theo quy định tại khoản 1 Điều 123 BLHS.

Trước đó, vào khoảng 20h40 ngày 19/5/2025, Lương Quốc Vũ điều khiển xe mô tô chở Phạm Quốc Anh cầm theo 01 dao tự chế dài 1,15m và Lê Phan Xuân Phong cầm theo 01 cây ba chia dài 2,57m đi từ phường Hòa Vinh đến phường Hòa Hiệp Bắc (thị xã Đông Hòa) để tìm đánh những thanh niên có mâu thuẫn từ trước.

Xem chi tiết

