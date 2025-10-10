Khởi tố 2 đối tượng dùng dao chém người ở Hà Tĩnh

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố 2 đối tượng về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, gây thương tích cho người khác.

Ngày 10/10, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 2 bị can về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Trần Hậu Nghệ (SN 1985, trú tại TDP Tiền Giang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1981, trú tại thôn Sơn Trung 2, xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an khởi tố các bị can "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Cụ thể, do mâu thuẫn cá nhân, vào khoảng 18h ngày 13/6/2025, tại cầu Tre (thuộc đường Phan Chánh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) Trần Hậu Nghệ đã dùng 02 con dao chém vào vai phải và ống đồng chân phải của anh Nguyễn Thanh Đức gây tỷ lệ thương tổn 05%.

Khoảng 22h ngày 30/3/2025, tại nhà Nguyễn Văn Cường (SN 1981, ở thôn Sơn Trung 2, xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Cường sử dụng 01 con dao chém 01 nhát vào phần trán của anh Mai Xuân Vũ gây tổn thương cơ thể 02%.

Hiện, 2 vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video ngăn chặn 30 thanh thiếu niên hỗn chiến trong đêm.