Ngày 24/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường thuộc Công an tỉnh cho biết đã khởi tố vụ án và khởi tố hai bị can Phạm Tấn Linh (33 tuổi) và Võ Quốc Việt (34 tuổi) để điều tra về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước.

Cả hai đều bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 10/2017 đến tháng 9/2018, Võ Quốc Việt đã mua và cung cấp cho Phạm Tấn Linh 80 hóa đơn giá trị gia tăng khống từ ba công ty: Công ty TNHH ô tô Anh Hưng, Công ty TNHH vận tải và bảo trì ô tô Minh Anh và Công ty TNHH vận tải và bảo trì ô tô Hoàng Phát.

Mua bán trái phép hóa đơn, 2 đối tượng bị khởi tố.

Các hóa đơn này sau đó được Phạm Tấn Linh sử dụng để thanh toán cho Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải – Chi nhánh An Giang. Tổng giá trị các hóa đơn này là gần 391 triệu đồng (bao gồm hơn 355 triệu đồng tiền hàng hóa, dịch vụ và hơn 35,5 triệu đồng tiền thuế GTGT).

Mục đích của việc mua bán hóa đơn là để hợp thức hóa các khoản thanh toán tiền mua phụ tùng xe ô tô, phụ gia và dịch vụ. Hai bị can đã chi khoảng 17,3 triệu đồng để mua số hóa đơn khống này (tương đương 4-5% giá trị trên hóa đơn).

Cơ quan công an cũng đưa ra cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng của hành vi mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây thất thu cho ngân sách nhà nước, làm "méo mó" môi trường kinh doanh và sẽ bị xử lý hình sự nghiêm minh.