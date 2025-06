Tuyên án mạng lưới chuyên mua bán hóa đơn “ma”

Ngày 24/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an xã Hoa Thám, huyện Bình Gia tiếp nhận tin báo của anh Hoàng Văn Thi, sinh năm 1992, trú tại thôn Vĩnh Quang, xã Hoa Thám về việc bị mất trộm hơn 11 triệu đồng, số tiền được ông Lý Văn Dường, sinh năm 1949, trú cùng thôn Vĩnh Quang giao cho anh Thi quản lý để lo chi phí hậu sự cho con trai. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát đối tượng nghi vấn.

Đối tượng Luân Văn Vị.