Mua bán hóa đơn khống, một giám đốc công ty ở Đà Nẵng bị khởi tố

Giám đốc Công ty TNHH MTV Phan Hoàng Phúc bị khởi tố về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước”.

Ngày 30/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Hoàng Phúc – Giám đốc Công ty TNHH MTV Phan Hoàng Phúc về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước”.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Phan Hoàng Phúc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 23/12/2022 đến ngày 14/9/2023, Phúc đã trực tiếp liên hệ và đặt mua tổng cộng 21 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống, không kèm theo hàng hóa hay dịch vụ thực tế. Các hóa đơn này được phát hành bởi 2 doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh (Công ty TNHH Sắt thép và Cơ khí Tân Khai).

Toàn bộ hóa đơn khống trên đều được xuất cho Công ty TNHH MTV Phan Hoàng Phúc với tổng giá trị trước thuế lên đến 13,89 tỷ đồng, sau thuế là 15,28 tỷ đồng. Theo công an, đây là hành vi có dấu hiệu lợi dụng hóa đơn để hợp thức hóa chi phí, che giấu hoạt động kinh doanh bất minh, gây thất thoát nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

Hiện, vụ việc đang được cơ Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra mở rộng.