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Xã hội

Khởi tố 6 người hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh

Công an Quảng Ninh khởi tố 6 người liên quan vụ tài xế taxi N.T.Đ. bị nhóm khách đuổi đánh tại Móng Cái; 5 người bị tạm giam, 1 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Hoàng Dương/TPO

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Quảng Ninh đã khởi tố 6 người liên quan vụ tài xế taxi N.T.Đ. bị nhóm khách đuổi đánh tại phường Móng Cái 1. Trong đó, 5 bị can bị tạm giam, 1 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú và đang truy tìm 1 người bỏ trốn.

Thông tin từ VKSND khu vực 6, TP Quảng Ninh cho biết, cơ quan chức năng đã , khởi tố 6 bị can liên quan vụ tài xế taxi bị hành hung tại phường Móng Cái 1.

Khởi tố nhóm người hành hung nam tài xế taxi ở Móng Cái.
Khởi tố nhóm người hành hung nam tài xế taxi ở Móng Cái.

Các bị can gồm Lê Trung Kiên (SN 1994), Hà Thúy Vân (SN 1986), Đỗ Thành Tùng (SN 1978), Nguyễn Thế Mạnh (SN 2006), Hà Ngọc Ly (SN 1991) và Đặng Ngọc Loan (SN 1995).

Trong đó, Lê Trung Kiên bị khởi tố về tội “” theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Hà Thúy Vân, Đỗ Thành Tùng, Nguyễn Thế Mạnh, Hà Ngọc Ly và Đặng Ngọc Loan cùng bị khởi tố về tội danh trên theo khoản 1 Điều 318.

Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Kiên, Vân, Tùng, Mạnh và Ly. Riêng Đặng Ngọc Loan được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ. Các quyết định và lệnh tố tụng đã được VKSND khu vực 6 phê chuẩn.

Nhóm hành khách nữ say xỉn hành hung nam tài xế taxi.
Nhóm hành khách nữ say xỉn hành hung nam tài xế taxi.

Trước đó, khoảng 2 giờ 20 phút ngày 30/8, anh N.T.Đ. (SN 1998) điều khiển taxi đến khu vực trước quán Lin Lounge 79, phường Móng Cái 1 để đón khách.

Trong quá trình di chuyển, giữa tài xế và nhóm khách xảy ra liên quan việc chở thêm người. Anh Đ. sau đó bị một số người trên xe chửi bới, đánh vào vùng đầu, mặt.

Khi tài xế mở cửa bỏ chạy, nhóm khách cùng một số người khác tiếp tục đuổi theo và hành hung. Quá trình xác minh xác định Lê Trung Kiên đã dùng điếu cày đánh vào đầu anh Đ. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi và trách nhiệm của những người liên quan.

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#tài xế taxi #Quảng Ninh #khởi tố #hành hung #đấu tranh pháp luật #bắt giữ

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