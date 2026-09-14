Khởi tố đối tượng mạo danh lãnh đạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguyễn Xuân Chất đã mạo danh cán bộ cấp cao, có thể can thiệp việc xử lý vi phạm giao thông, lừa nhiều tài xế chuyển tiền, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 14/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Chất (sinh năm: 1981, thường trú tại tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các tài xế lái xe tải chạy tuyến đường dài, đối tượng Nguyễn Xuân Chất (SN: 1981, thường trú tại tỉnh Lào Cai, hiện cư trú tại Hà Nội) đưa ra các thông tin gian dối như tự xưng là lãnh đạo ở các cơ quan Trung ương, Bộ Công an, lãnh đạo Công an một số tỉnh... có thể can thiệp việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông cho các nhà xe vi phạm và yêu cầu lái xe đóng tiền cho Chất.

Đối tượng Nguyễn Xuân Chất tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Khi tài xế lưu thông trên đường nếu bị tổ CSGT dừng xe kiểm tra, tài xế gọi điện cho Chất nhờ can thiệp thì Chất sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau, đóng nhiều vai với chức vụ khác nhau (nhưng đều là những người có chức vụ, quyền hạn lớn, đặc biệt là lãnh đạo Bộ Công an) gọi điện can thiệp việc xử lý vi phạm (nếu có).

Việc tổ CSGT xử lý như thế nào Chất không quan tâm, kể cả tài xế bị lập biên bản vi phạm hành chính thì ngay sau đó Chất vẫn yêu cầu tài xế chuyển tiền cho Chất để cảm ơn “người này, người kia”.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, với thủ đoạn như trên đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều người bị hại trên cả nước, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Xuân Chất về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang tiếp tục mở rộng điều tra.