Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố 2 đối tượng trộm cắp xe máy, ném "bom" xăng vào công an

Nguyễn Quang Huy, Dương Ngọc Nam (ở Bắc Ninh) có liên quan vụ trộm cắp xe máy đã cố thủ trong phòng trọ và ném 'bom' xăng vào công an nhằm tẩu thoát.

Theo Nguyễn Thắng/Tiền Phong

Ngày 18/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quang Huy (26 tuổi) và Dương Ngọc Hữu (25 tuổi) cùng trú tại phường Bắc Giang (Bắc Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, phường Võ Cường và Công an xã Tiên Du (Bắc Ninh) phát hiện Huy và Hữu có liên quan đến một vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn phường Võ Cường. Xác định đối tượng đang trú trọ tại thôn Duệ Khánh, xã Tiên Du, Công an phường Võ Cường và Công an xã Tiên Du đã thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính phòng trọ của hai đối tượng.

Mặc dù tổ công tác cùng chủ nhà trọ nhiều lần thuyết phục giải thích nhưng Huy và Hữu không hợp tác. Sau khoảng 1 tiếng cố thủ trong phòng, bật nhạc với công suất lớn thách thức lực lượng công an, đã dùng chai xăng và mảnh vải tẩm xăng ném thẳng vào tổ công tác. Đồng thời, các đối tượng cầm theo dao, kéo, bình xịt hơi cay và điều khiển xe mô tô từ phòng trọ lao ra bên ngoài nhằm tẩu thoát.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Dương Ngọc Hữu.
Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Dương Ngọc Hữu.

Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế và bắt giữ các đối tượng, thu giữ 2 xe máy, trong đó có 1 xe Honda Dream là tang vật trong vụ trộm tại phường Võ Cường và các tang vật liên quan. Test nhanh, cả hai đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Qua xác minh ban đầu, Nguyễn Quang Huy và Dương Ngọc Hữu đều là đối tượng phạm tội chuyên nghiệp, đã có 3 tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/khoi-to-2-ke-trom-cap-xe-may-nem-bom-xang-vao-cong-an-post1770341.tpo
#trộm cắp xe máy #trộm cắp #hành vi trộm cắp #hành vi trộm cắp tài sản

Bài liên quan

Xã hội

Tóm gọn nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy ở Đà Nẵng

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng vừa bắt giữ nhóm đối tượng liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn từ đầu tháng 8 - 2025 đến nay.

Ngày 14/8, thông tin từ Công an phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 7 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản. Đây là nhóm đối tượng liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn từ đầu tháng 8/2025 đến nay.

Theo kết quả điều tra, từ đầu tháng 8/2025, trên địa bàn phường Hải Vân liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy, đặc biệt tại một khu chung cư trên địa bàn.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 2 đối tượng trộm cắp tài sản có 6 tiền án, 31 tiền sự ở Ninh Bình

Theo điều tra, Nguyễn Thế Ninh là đối tượng đã có 2 tiền án, 22 tiền sự; Bùi Thế Tài đã có 4 tiền án, 9 tiền sự về các tội khác nhau…

Ngày 12/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết qua công tác điều tra, truy xét, đơn vị đang tạm giữ hình sự để điều tra đối với Nguyễn Thế Ninh, sinh năm 1991, trú tại xã Liêm Hà và Bùi Thế Tài, sinh năm 1981 trú tại tổ dân phố Thá, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

capture-8848.png
2 đối tượng cùng tang vật vụ án tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt nhóm đối tượng thực hiện 6 vụ trộm cắp ở tây Hải Phòng

Ngày 12/8, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an xã Hà Bắc vừa bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản, trong đó 6 vụ ở khu vực tây Hải Phòng.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 1/8, Tổ tuần tra HP22 - Công an xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng trong khi làm nhiệm vụ tuần tra tại Đường 390B, thuộc địa phận thôn Nhân Lư, xã Hà Bắc, đã phát hiện 3 đối tượng đi trên một xe máy không mang biển kiểm soát, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng các đối tượng đã vứt xe bỏ chạy.

7888.jpg
Các đối tượng trộm cắp tài sản
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới