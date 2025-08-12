Bắt 2 đối tượng trộm cắp tài sản có 6 tiền án, 31 tiền sự ở Ninh Bình

Theo điều tra, Nguyễn Thế Ninh là đối tượng đã có 2 tiền án, 22 tiền sự; Bùi Thế Tài đã có 4 tiền án, 9 tiền sự về các tội khác nhau…

Ngày 12/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết qua công tác điều tra, truy xét, đơn vị đang tạm giữ hình sự để điều tra đối với Nguyễn Thế Ninh, sinh năm 1991, trú tại xã Liêm Hà và Bùi Thế Tài, sinh năm 1981 trú tại tổ dân phố Thá, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

2 đối tượng cùng tang vật vụ án tại cơ quan Công an.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhận được tin báo của ông Vũ Xuân Bút, trú tại Tổ dân phố Mễ Nội, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp chiếc xe mô tô Honda Future.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, làm rõ, kết quả đã bắt giữ được Nguyễn Thế Ninh và Bùi Thế Tài tại khu vực ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Lê Công Thanh thuộc địa phận phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình đang các đối tượng đang trên đường mang chiếc xe mô tô trộm cắp được đi tiêu thụ…

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận để có tiền tiêu xài đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản, ngoài vụ trộm cắp chiếc xe Honda Future, chúng còn gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn phường Phủ Lý và phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình. Điều đáng chú ý Nguyễn Thế Ninh là đối tượng đã có 2 tiền án, 22 tiền sự; Bùi Thế Tài đã có 4 tiền án, 9 tiền sự về các tội khác nhau…

