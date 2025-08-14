Hà Nội

Xã hội

Tóm gọn nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy ở Đà Nẵng

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng vừa bắt giữ nhóm đối tượng liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn từ đầu tháng 8 - 2025 đến nay.

Thanh Hà

Ngày 14/8, thông tin từ Công an phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 7 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản. Đây là nhóm đối tượng liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn từ đầu tháng 8/2025 đến nay.

Theo kết quả điều tra, từ đầu tháng 8/2025, trên địa bàn phường Hải Vân liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy, đặc biệt tại một khu chung cư trên địa bàn.

14-8-cap-hai-van-1-1.jpg
Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Đêm 12/8, nhận định nhóm này tiếp tục ra tay tại khu chung cư trên, Công an phường Hải Vân phối hợp lực lượng an ninh cơ sở tiến hành mật phục, bắt quả tang 2 đối tượng: Nguyễn Phương Nam (SN 2009, trú phường Hòa Cường) và Phan Thanh Phong (SN 2010, trú phường Hòa Khánh) đang có hành vi trộm cắp 1 chiếc xe máy.

Mở rộng điều tra, Công an mời làm việc thêm 5 đối tượng cùng tham gia, gồm: Trần Duy Anh (SN 2009, trú phường Sơn Trà), Lê Thị Bảo Trân (SN 2008, trú phường Hải Vân), Nguyễn Ngọc Bảo Ngân (SN 2010, trú phường Thanh Khê), Nguyễn Thị Bích Trâm (SN 2009, trú xã Bà Nà) và Nguyễn Thị Lệ Thủy (SN 2009, trú phường Hải Vân).

Công an phường Hải Vân đã tiến hành thu giữ tang vật gồm 9 xe máy các loại do nhóm đối tượng thực hiện.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra mở rộng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Bắt nhóm chuyên trộm xe máy:

(Nguồn: THĐT)
#Công an #xe máy #liên tiếp #trộm cắp #đối tượng #TP Đà Nẵng

