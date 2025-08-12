Hà Nội

Xã hội

Bắt nhóm đối tượng thực hiện 6 vụ trộm cắp ở tây Hải Phòng

Ngày 12/8, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an xã Hà Bắc vừa bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản, trong đó 6 vụ ở khu vực tây Hải Phòng.

Hải Ninh

Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 1/8, Tổ tuần tra HP22 - Công an xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng trong khi làm nhiệm vụ tuần tra tại Đường 390B, thuộc địa phận thôn Nhân Lư, xã Hà Bắc, đã phát hiện 3 đối tượng đi trên một xe máy không mang biển kiểm soát, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng các đối tượng đã vứt xe bỏ chạy.

7888.jpg
Các đối tượng trộm cắp tài sản

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Hà Bắc đã bắt giữ được 1 đối tượng cùng phương tiện, đưa về trụ sở Công an xã làm việc.

Tại trụ sở, Công an xã xác định đối tượng là Nguyễn Trọng Huân (SN 2008, trú tại thôn Đồng Vang, xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng).

Quá trình làm việc với Huân và xác minh, thu thập tài liệu, Công an xã xác định từ ngày 26/6 đến ngày 26/7, Huân đã cùng đồng bọn thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản, trong đó 3 vụ trên địa bàn xã Hà Bắc; 1 vụ tại phường Tứ Minh; 2 vụ tại phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng và 1 vụ tại phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra theo quy định của pháp luật.

#trộm cắp #Hải Phòng #Tây Hải Phòng #đối tượng trộm cắp #đào tạo tội phạm #công an Hải Phòng

