Tò mò loại bánh mì gây ảo giác ở Nhật có gì đặc biệt

Thợ bánh mì Nhật Bản 43 tuổi Junpei Katsumi đã tạo ra những ổ bánh mì gây ảo giác từ một loại men mới. Cuộc sống của anh Katsumi lúc nào cũng chỉ vây quanh bột mì và men. Ngoài việc tạo ra những ổ bánh mì có hương vị đặc biệt, anh còn sáng tạo ra nhiều loại men mới khác nhau.

Katsumi được truyền cảm hứng từ người mẹ của mình, biến các kỹ năng làm bánh mì thành việc tạo ra các tác phẩm nghệ thuật trừu tượng trên bánh mì.

Trước khi than hoạt tính trở thành một xu hướng mới trong ẩm thực, Katsumi đã sử dụng tinh than làm từ tre địa phương để tạo ra những ổ bánh mì có màu đen đặc trưng. Trong những dịp đặc biệt, anh thường sử dụng than làm từ cây bạch quả đã chết để mang lại hương vị mới lạ cho món bánh.

Những chiếc bánh mì nghệ thuật của Katsumi đã trở thành biểu tượng sáng tạo trong ẩm thực Nhật Bản. Anh đã trưng bày các tác phẩm làm bằng bánh mì của mình tại các cửa hàng, buổi hòa nhạc, phòng trưng bày và nhiều sự kiện văn hóa khác trên khắp Nhật Bản.

Những miếng bánh mì của Katsumi đa số có vị hơi chua, kết cấu mềm mịn đặc biệt, phần nhân bánh đậu đỏ bên trong ngon xuất sắc, tất cả hòa quyện với nhau và được tô vẽ bằng các họa tiết cách điệu.

Người ta nói rằng bánh mì của Katsumi khiến cho người ăn như cảm nhận được sự lắng đọng và sự chậm lại của thời gian. Cắn một miếng “anpan” (loại bánh mì nhân đậu đỏ), cuộn đầy phô mai kem, miso, dầu ô liu, người ăn sẽ thốt lên một cách sung sướng rằng đây là loại bánh mì ngon nhất mà họ từng được ăn.

Katsumi nói rằng mình đã lên men rượu táo và phát hiện ra hầu hết các rượu táo thường được lên men trong 1 tháng, thì anh làm chỉ mất có 2 ngày. Anh tin rằng chúng có chứa vi khuẩn Bacillus F nên đã sử dụng rượu táo vào bánh mì.