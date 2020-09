Những đặc sản nổi tiếng Hải Dương khiến du khách ăn rồi nhớ mãi

Bánh đậu xanh: Bánh đậu xanh có thể nói là đặc sản nổi tiếng nhất của Hải Dương. Bánh đậu xanh Hải Dương có mùi rất thơm, vị bùi bùi, ngọt tan trong miệng, có chút beo béo mà không ngán của mỡ lợn cùng với tinh dầu man mát hương hoa bưởi.Gà tươi Mạnh Hoạch của Hải Dương nổi tiếng khắp cả nước nhiều năm nay. Đây là một thương hiệu xuất phát từ ông “vua gà” đến từ Hải Dương – Phạm Hồng Hoạch. Từ một quán nhỏ do ông Phạm Hồng Hoạch làm chủ đến nay đã trở thành một thương hiệu có hệ thống nhà hàng trên khắp cả nước thu hút nhiều thực khách gần xa. Rươi Tứ Kỳ: Mùa rươi ở Tứ Kỳ, Hải Dương, bắt đầu vào tháng 8 âm lịch, rươi có thể được chế biến thành nhiều món ngon nhưng chả rươi là món được hầu hết mọi người yêu thích. Miếng chả rươi thơm lừng đầy đủ vị chua cay mặn ngọt, có thể “đánh gục” những người có khẩu vị khó tính nhất. Bánh cuốn Hải Dương: Về thành phố Hải Dương, tìm tới con phố Bắc Sơn, con phố với món bánh cuốn nổi tiếng đã được đưa vào từ điển Wikipedia. Ở đó có quán bánh cuốn bà Thấu gắn liền với thương hiệu bánh cuốn Hải Dương. Nếu ai đã thử, sẽ chẳng thể nào quên những tấm bánh mỏng mướt như giấy pơ-luya, thanh mát, trong suốt mà vẫn béo ngậy. Bún cá rô đồng: Bún cá rô đồng thì có thể tìm thấy khắp mọi nơi nhưng để thưởng thức món bún cá rô vừa thơm, vừa hấp dẫn vừa đậm đà hương vị thì bạn phải về đất Hải Dương. Bún cá rô đồng Hải Dương ngon hơn nhiều nơi khác bởi cách chế biến nước dùng và thịt cá thơm ngon. Bánh đa gấc Kẻ Sặt: Bánh đa gấc Kẻ Sặt là một đặc sản không thể bỏ qua khi đến Hải Dương. Nguyên liệu làm bánh gồm những nguyên liệu giản dị như gạo, đường, vừng, lạc, dừa thái mỏng và hương vị gừng tươi. Ổi Liên Mạc Thanh Hà: Cùng với cây vải thiều, ổi là một loại trái cây đặc sản của đất Thanh Hà. Giống ổi Bo Thanh Hà đã đem lại nguồn lợi kinh tế cho người dân nơi đây, sản lượng thu hoạch cũng rất đáng kể. Quả to đều, thịt chắc, ăn rất ngọt, có vị thơm đặc trưng. Bánh gai Ninh Giang: Mặc dù công thức làm bánh gai không quá cầu kỳ nhưng để làm ra chiếc bánh ngon phụ thuộc rất nhiều vào tỷ lệ trộn, phân chia nguyên liệu, chọn nếp, chọn lá gai, thời gian hấp bánh... Chọn kỹ những thành phần ngon nhất thì khi bánh chín sẽ dẻo dai, mềm mại, thơm ngon khiến bao thực khách mê mẩn. Bánh dày Gia Lộc: Khách qua đường lỡ bữa dừng chân tại thị trấn Gia Lộc (Hải Dương) ăn chiếc bánh dày, uống chén trà hoặc mua vài gói bánh về làm quà cho người thân, chỉ một lần rồi nhớ mãi hương vị. Chiếc bánh dày trắng mịn, dẻo thơm đã trở thành một trong những đặc sản Hải Dương mà du khách đã nếm qua đều khó quên. Bánh lòng Kinh Môn: Bánh lòng từ lâu đã trở thành thứ bánh đặc sản quê hương cầu thủ Văn Toàn. Bánh lòng khác biệt với những loại bánh làm từ gạo khác như bánh cáy, chè lam,... bởi vị ngọt dẻo bùi thơm, cay nhẹ của gừng, bỏng gạo nếp cái hoa vàng, lạc rang và đường quyện lại. Hành tỏi Kinh Môn: Hành tỏi ở đây có củ tròn mẩy và hương thơm đặc trưng hấp dẫn. Do vậy, du khách đến Hải Dương, thường mua hành tỏi Kinh Môn về dùng và làm quà cho người thân, bạn bè. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

