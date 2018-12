Mùa đông lạnh, ai cũng cần bỏ túi những món ăn trị ho khan

Quất chưng mật ong: quất chín 4 - 5 quả, đường phèn 20g, gừng tươi 3 lát, chưng cách thủy chắt lấy nước uống ngày vài lần. Đây là bài thuốc món ăn trị ho khan khá hiệu quả. Vỏ quýt chưng đường phèn: Vỏ quýt hoặc vỏ cam 20 - 30g thái lát, đường phèn 20g, gừng 3 lát chưng uống. Món canh rau hẹ: Rau hẹ 100g, thịt heo băm 50g, đậu hũ non 50g, gia vị gừng, hành vừa đủ nấu ăn. Đây là món ăn chữa ho vừa lành tính vừa bổ. Món củ cải: củ cải 100g, thái lát, nước mía 2 ly sắc còn 1 ly uống 2 - 3 lần. Món canh rau má: Rau má 100g, thịt heo 50g băm nhỏ gia vị nấu ăn. Món canh giá đỗ: giá đỗ 200g có thể ăn sống, ăn lẩu, nấu canh chua, luộc, ép nước uống. Món này trị ho đau họng khàn tiếng, ho thở khò khè, ho bụng đầy rối loạn tiêu hóa ăn không ngon, ho ngoại cảm nội thương mệt mỏi. Canh mướp hương: mướp hương 200g phối hợp rau mùng tơi, rau đay, thịt cua, tôm, tép, gia vị vừa đủ nấu canh ăn. Món ăn này chữa viêm họng, ho khan, ho cơn tức ngực, mặt đỏ họng khô, đại tiện táo. Canh mướp đắng (khổ qua): mướp đắng 200g hoặc hơn bỏ ruột nhồi thịt, nấm mèo, đậu phụ, gia vị vừa đủ nấu canh ăn… Ăn món này giúp giảm ho khan, họng khô, sốt nhẹ về chiều, ho tức ngực do can hỏa phạm phế. Mía ép nước: ngày dùng 1-2 ly nước mía ép vắt chanh (quất) uống hoặc mía cây cắt khúc chẻ ăn. Chữa chứng ho khan, ho cơn, miệng khô, mặt đỏ miệng khô, đau họng sốt nhẹ về chiều, ho ói khan không muốn ăn. Nước ép dứa: Dứa (thơm) gọt bỏ vỏ và mắt, đem ép lấy nước. Chia nước ép dứa thành nhiều lần, uống hết trong ngày. Mỗi ngày dùng khoảng nửa quả dứa. Enzym và vitamin trong dứa có khả năng kháng viêm, trị ho khan, ho có đờm, đau họng hiệu quả. Ảnh minh họa: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

