Lạ mắt món bánh bao đào tiên cúng rằm tháng 7 đang gây sốt

Bánh bao đào tiên đang cực kỳ hút khách, được nhiều người đặt mua về cúng Rằm tháng 7. Trên chợ mạng, bánh bao đào tiên được rao bán tràn ngập. Hiện tại, trên thị trường, bánh bao trái đào được bán với đa dạng các mẫu mã, kiểu dáng, giá cả cũng vô cùng phong phú đa dạng. Cụ thể, tháp bánh bao có giá từ 90.000 đồng đến vài triệu đồng tùy số lượng bánh, còn khi bày đĩa giá dao động từ 50.000-180.000 đồng/đĩa. Một số nơi bán 8.000-13.000 đồng/chiếc,... Loại bánh bao này có hình thức giống hệt quả đào tiên. Bên trong lớp vỏ bánh là các loại nhân đỗ xanh, nhân sen nhuyễn hoặc bánh chay không nhân. Phần lớn các chủ hàng đều quảng cáo là hàng handmade nên khách muốn mua thường phải đặt trước. Món bánh bao đào tiên cũng là một trong những món không thể thiếu khi cúng lễ Rằm, rất nhiều người có nhu cầu mua về chuẩn bị để cúng gia tiên. Nhiều người quan niệm rằng ngoài ý nghĩa tượng trưng là để cầu tài lộc, may mắn thì bánh bao cũng là mặt hàng dễ sử dụng, mùi vị thơm ngon, phù hợp với khẩu vị đa số người Việt. Đặc biệt, đối với những gia đình hoặc những ai chuyên làm công việc kinh doanh thì món bánh này lại càng được ưa chuộng hơn bao giờ hết. Trong những ngày lễ cần thờ cúng tổ tiên, ông bà, bánh bao cũng được sử dụng để dâng lên người đã khuất để bày tỏ tấm lòng thành kính, hiếu thảo cũng như cầu mong một năm sức khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Tuy nhiên, bánh bao được dùng trong những dịp rằm, ngày lễ thường có tạo hình trái đào đặc sắc hơn, được làm một cách cầu kỳ, trang trọng hơn chứ không chỉ đơn thuần như các loại bánh bao bày bán thường thấy quanh năm.Bánh bao trái đào tiên có hai loại: loại handmade do các bếp bánh tự làm và bánh bao (loại hơi dài giống hình lá sen) phần lớn là hàng nhập từ Trung Quốc. Vỏ bánh bao đào tiên của Trung Quốc cũng mềm, có vị ngọt nhẹ, nhân bên trong thường là nhân đỗ xanh, sen nhuyễn. Hạn sử dụng 9 tháng nếu bảo quản ở ngăn đá tủ lạnh, còn bảo quản ngăn mát thì chỉ được được 1 tháng. Ảnh: FB, Internet. Mời độc giả theo dõi video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

Bánh bao đào tiên đang cực kỳ hút khách, được nhiều người đặt mua về cúng Rằm tháng 7. Trên chợ mạng, bánh bao đào tiên được rao bán tràn ngập. Hiện tại, trên thị trường, bánh bao trái đào được bán với đa dạng các mẫu mã, kiểu dáng, giá cả cũng vô cùng phong phú đa dạng. Cụ thể, tháp bánh bao có giá từ 90.000 đồng đến vài triệu đồng tùy số lượng bánh, còn khi bày đĩa giá dao động từ 50.000-180.000 đồng/đĩa. Một số nơi bán 8.000-13.000 đồng/chiếc,... Loại bánh bao này có hình thức giống hệt quả đào tiên. Bên trong lớp vỏ bánh là các loại nhân đỗ xanh, nhân sen nhuyễn hoặc bánh chay không nhân. Phần lớn các chủ hàng đều quảng cáo là hàng handmade nên khách muốn mua thường phải đặt trước. Món bánh bao đào tiên cũng là một trong những món không thể thiếu khi cúng lễ Rằm, rất nhiều người có nhu cầu mua về chuẩn bị để cúng gia tiên. Nhiều người quan niệm rằng ngoài ý nghĩa tượng trưng là để cầu tài lộc, may mắn thì bánh bao cũng là mặt hàng dễ sử dụng, mùi vị thơm ngon, phù hợp với khẩu vị đa số người Việt. Đặc biệt, đối với những gia đình hoặc những ai chuyên làm công việc kinh doanh thì món bánh này lại càng được ưa chuộng hơn bao giờ hết. Trong những ngày lễ cần thờ cúng tổ tiên, ông bà, bánh bao cũng được sử dụng để dâng lên người đã khuất để bày tỏ tấm lòng thành kính, hiếu thảo cũng như cầu mong một năm sức khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Tuy nhiên, bánh bao được dùng trong những dịp rằm, ngày lễ thường có tạo hình trái đào đặc sắc hơn, được làm một cách cầu kỳ, trang trọng hơn chứ không chỉ đơn thuần như các loại bánh bao bày bán thường thấy quanh năm. Bánh bao trái đào tiên có hai loại: loại handmade do các bếp bánh tự làm và bánh bao (loại hơi dài giống hình lá sen) phần lớn là hàng nhập từ Trung Quốc. Vỏ bánh bao đào tiên của Trung Quốc cũng mềm, có vị ngọt nhẹ, nhân bên trong thường là nhân đỗ xanh, sen nhuyễn. Hạn sử dụng 9 tháng nếu bảo quản ở ngăn đá tủ lạnh, còn bảo quản ngăn mát thì chỉ được được 1 tháng. Ảnh: FB, Internet. Mời độc giả theo dõi video " Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.