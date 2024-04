Top đặc sản Quảng Ngãi thơm ngon khó cưỡng nên thưởng thức

Ram thịt nướng nằm trong top đặc sản Quảng Ngãi nên thử khi đến du lịch. Người Quảng Ngãi thường ăn ram thịt nướng chung với thịt bò cuốn lá lốt. Khi thưởng thức, thực khách sẽ cuốn ram thịt nướng, thịt bò nướng vào miếng bánh tráng mỏng, thêm một ít rau sống, chấm vào nước sốt thần thánh là có thể cảm nhận mùi vị đặc biệt này. Cá bống sông Trà là món ăn đặc sản Quảng Ngãi ngon nhất được nhiều du khách đánh giá. Dù cá bống được chế biến thành nhiều kiểu cách khác nhau nhưng cá bống kho vẫn “chiếm giữ” vị trí đặc biệt trong lòng thực khách. Thêm một đặc sản ở Quảng Ngãi khiến nhiều du khách “say mê như điếu đổ” chính là cúm núm Sa Huỳnh. Sau khi cúm núm được đánh bắt lên, chúng sẽ được sơ chế sạch sẽ với nước và đem nướng trên bếp than hồng. Nếu đã về xứ Quảng thì làm sao có thể bỏ qua món mì Quảng trứ danh. Món ăn là sự kết hợp giữa các sợi mì cỡ lớn dai dai với nước dùng đậm đà, bỏ thêm tôm, thịt, trứng cút,... Don là một trong những đặc sản Quảng Ngãi ngon nhất để thưởng thức. Don thường xuất hiện vào mùa hè, từ tháng 4 đến tháng 5, có vị ngọt thanh, nhiều chất dinh dưỡng nên rất được ưa thích. Chim mía nướng được xem là món nhậu phổ biến tại xứ Quảng và cũng là món ngon Quảng Ngãi nổi tiếng. Những con chim mía có kích thước nhỏ, được bắt và chế biến sạch sẽ, nướng trên than hồng, thêm gia vị là đã cho ra một đĩa thịt chim nướng thơm lừng. Gỏi tỏi là món ăn nổi tiếng tại Lý Sơn, Quảng Ngãi. Phần thân được hấp ở mức chín vừa tới, đảm bảo hương thơm tự nhiên và mang lại độ dai, giòn cho gỏi khi ăn. Với cái tên khá lạ, bánh đập được biết đến là món ăn giản dị, thanh đạm và dân dã tại Quảng Ngãi. Để ăn món bánh này cần dùng tay đập một cái để 2 lớp dính vào nhau. Phần bên trong bánh sẽ có hành phi, cùng một lớp bánh ướt mỏng, chấm với nước mắm cá cơm. Bún cá ngừ là món ăn dễ tìm thấy trên các ngóc ngách đường Quảng Ngãi. Sử dụng nguyên liệu cá Ngừ tươi ngon, được nấu từ thịt cá và các loại quả như thơm, cà chua để tạo vị chua ngọt tự nhiên. Nhum hay còn được biết đến là Nhím biển, là một loại hải sản có thể dùng ăn sống, hoặc làm gia vị trộn trong món chả trứng. Khi chế biến nhum biển, gia vị sẽ hạn chế được thêm vào mà chỉ cho tỏi Lý Sơn và tiêu còn nguyên hạt. Kẹo gương Quảng Ngãi có màu vàng, dát mỏng, bề mặt đính mè và đặc biệt tinh khiết giống như chiếc gương, món này thường được du khách mua về làm quà. Nhắc đến quế thì chắc chắn phải là quế Trà Bồng, món đặc sản Quảng Ngãi này chính là một trong 8 đặc sản Việt Nam được xác lập kỷ lục châu Á. Bánh tráng ở Quảng Ngãi được chế biến từ bột gạo và mè nguyên chất, được thu hoạch từ những hạt lúa do người dân ở đây cấy trồng. Khi thưởng thức món ăn đặc sản Quảng Ngãi này, bạn sẽ cảm nhận được hương vị thơm ngon, độ giòn và tan trong miệng. Trải dài trên các cung đường Quảng Ngãi là những cánh đồng ruộng mía, là nguồn tài nguyên dồi dào cho việc sản xuất đường - một đặc sản Quảng Ngãi. Tuy không phải là món đặc sản quá ấn tượng nhưng đường phổi, đường phèn vẫn là thức quà làm đốn tim bao người.Xem video: "Lạp sườn Cao Bằng - đặc sản vùng Đông Bắc". Nguồn VTV24

