5 món báo Tây khuyên không thử khi đến Việt Nam, thịt chó đứng đầu bảng

Việc có nên ăn thịt chó không từ lâu đã trở thành một cuộc tranh cãi lớn, đặc biệt ở các nước châu Á. Cây viết Matthew Pike của Culture Trip cho rằng sự khác biệt giữa chó và các loại gia súc khác không phải lý do anh đưa món này vào danh sách. "Có những khu chợ chuyên bán chó ở Việt Nam. Họ có nhiều nguồn, phổ biến là từ các tay trộm. Những người này ăn cắp chó từ các gia đình và đem bán chúng ra chợ. Tôi không phải người yêu chó. Tuy nhiên, tôi hiểu nỗi đau của gia đình mất vật nuôi. Mọi người không nên ủng hộ điều này", anh cho biết. Ảnh: Getty. Thịt nướng xiên que có thể tìm thấy ở khắp các đường phố Việt Nam. Theo Culture Trip, các món ăn đường phố ở Việt Nam thực sự tuyệt vời, có thể nói là ngon nhất thế giới. Tuy nhiên, chất lượng thịt không phải lúc nào cũng đảm bảo. "Thịt được chế biến và bán với giá rẻ. Tôi không nói tất cả nhưng nếu đen đủi, dạ dày của bạn chắc sẽ không vui", Matthew bình luận. Ảnh: Getty. Đến Việt Nam nhưng không uống cà phê là một thiếu sót lớn đối với du khách. Culture Trip cho rằng một số cửa hàng cà phê giá rẻ có thể vì lợi nhuận mà pha trộn nhiều loại hóa chất không rõ nguồn gốc. Chuyên trang du lịch này khuyên du khách đến Việt Nam nên chịu chi hơn và tìm những cửa hàng cà phê có tiếng. Ảnh: Getty.Tiết canh là món ăn nổi tiếng của Việt Nam. Nguyên liệu chính của món này là máu động vật tươi (vịt hoặc lợn, dê) pha cùng nước mắm hoặc muối rồi trộn cùng thịt, sụn băm nhỏ. Tiết canh có tính "gây nghiện" cao nhưng cũng là nỗi ám ảnh với nhiều người. Cây viết từ Culture Trip cho rằng để đảm bảo an toàn, du khách không nên thử món này. Tiết canh có thể chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh độc hại, đủ sức giết chết người. Ảnh: Getty. Thịt cóc là món ăn có giá trị dinh dưỡng cao. Nhiều bài thuốc dân gian còn sử dụng nhựa cóc, gan cóc để điều trị nhọt, tiêu viêm... Tuy nhiên, ăn cóc cũng tiềm ẩn không ít nguy hiểm vì loài động vật này có nhiều độc tính. Nếu không được chế biến đúng cách, người ăn phải có thể sẽ chết. Do đó, Culture Trip khuyên du khách nên thử ăn ếch thay vì cóc khi tới Việt Nam. Ảnh: Getty.

