Tóm gọn "siêu trăn" 120 kg ở Malaysia: Là loài khủng nhất thế giới?

Được biết, đây là một con trăn gấm hay còn gọi là trăn vua, trăn mắt lưới châu Á (Tên khoa học: Malayopython reticulatus). Đây là một loài trăn lớn (không có độc) và dài nhất thế giới. Ban đầu khi nhìn thấy con trăn khủng, người dân trong làng đã định "kết liễu" nó vì lo sợ con trăn có thể gây nguy hiểm cho con người hay gia súc. Tuy nhiên nhờ sự bảo vệ của người dân có tên Amar cùng gia đình anh nên nó đã được an toàn. Sau đó, đội cứu hộ động vật hoang dã của Trung tâm Bảo tồn Tự nhiên Riau (BBKSDA) đã thả con trăn to lớn này vào nơi hoang dã cách xa khu dân cư. Được biết, nhóm giải cứu đã phải đi bộ tới hơn 1 tiếng vào rừng sâu để thả con trăn này.Trăn gấm có đầu nhỏ dài, phân biệt rõ với cổ. Bốn tấm vảy môi trên đầu tiên, ở mỗi tấm có một lỗ cảm giác (lỗ môi). Lỗ môi cũng có ở các tấm vẩy môi dưới thứ hai, thứ ba và từ thứ mười hai cho đến thứ mười bảy hay mười tám. Ở chính giữa đầu có một đường màu đen mảnh đi từ mõm tới gáy và có thêm một đường màu đen mảnh đi từ sau mắt xiên xuống góc môi. Mặt lưng màu vàng be hay vàng nâu với những vân xám đen nối với nhau làm thành những mắt lưới. Mặt bụng và dưới đuôi có màu trắng hoặc vàng nhạt với những chấm nhỏ màu nâu xám hay đen. Cá thể cái trưởng thành thường lớn hơn cá thể đực trưởng thành. Được biết, trăn gấm nổi tiếng với kỹ năng săn mồi tuyệt đỉnh. Sức mạnh về cơ bắp giúp trăn gấm tạo ra một cú đớp "nhanh như điện" với hàm răng sắc nhọn khiến con mồi khó có cơ hội thoát. Một khi con mồi bị giữ chặt bằng chiếc hàm sắc khoẻ, trăn gấm dùng cơ thể khổng lồ của mình siết chặt nó cho đến khi tắt thở. Sau đó, trăn sẽ buông lỏng con mồi và bắt đầu thưởng ngoạn bữa ăn ngon lành của mình. Trăn gấm cái trưởng thành có thể dài tới 6-7m, nặng đến 90kg; trăn gấm đực thì nhỏ con hơn, chỉ dài 4,5m, nặng 45kg. Môi trường sống yêu thích của trăn gấm là rừng thưa, nơi có đồi núi thấp hoặc savan cây bụi, đặc biệt nơi sống đều ở gần môi trường nước. Chính vì sống gần nước nên chúng cũng là "tay bơi" rất giỏi. Loài trăn cơ bắp này ưa sống và săn mồi về ban đêm. Thức ăn khoái khẩu của chúng là các loài động vật hằng nhiệt, như chim, lợn... Trên thế giới, chúng được tìm thấy ở Ấn Độ, Bangladesh, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

Được biết, đây là một con trăn gấm hay còn gọi là trăn vua, trăn mắt lưới châu Á (Tên khoa học: Malayopython reticulatus). Đây là một loài trăn lớn (không có độc) và dài nhất thế giới. Ban đầu khi nhìn thấy con trăn khủng, người dân trong làng đã định "kết liễu" nó vì lo sợ con trăn có thể gây nguy hiểm cho con người hay gia súc. Tuy nhiên nhờ sự bảo vệ của người dân có tên Amar cùng gia đình anh nên nó đã được an toàn. Sau đó, đội cứu hộ động vật hoang dã của Trung tâm Bảo tồn Tự nhiên Riau (BBKSDA) đã thả con trăn to lớn này vào nơi hoang dã cách xa khu dân cư. Được biết, nhóm giải cứu đã phải đi bộ tới hơn 1 tiếng vào rừng sâu để thả con trăn này. Trăn gấm có đầu nhỏ dài, phân biệt rõ với cổ. Bốn tấm vảy môi trên đầu tiên, ở mỗi tấm có một lỗ cảm giác (lỗ môi). Lỗ môi cũng có ở các tấm vẩy môi dưới thứ hai, thứ ba và từ thứ mười hai cho đến thứ mười bảy hay mười tám. Ở chính giữa đầu có một đường màu đen mảnh đi từ mõm tới gáy và có thêm một đường màu đen mảnh đi từ sau mắt xiên xuống góc môi. Mặt lưng màu vàng be hay vàng nâu với những vân xám đen nối với nhau làm thành những mắt lưới. Mặt bụng và dưới đuôi có màu trắng hoặc vàng nhạt với những chấm nhỏ màu nâu xám hay đen. Cá thể cái trưởng thành thường lớn hơn cá thể đực trưởng thành. Được biết, trăn gấm nổi tiếng với kỹ năng săn mồi tuyệt đỉnh. Sức mạnh về cơ bắp giúp trăn gấm tạo ra một cú đớp "nhanh như điện" với hàm răng sắc nhọn khiến con mồi khó có cơ hội thoát. Một khi con mồi bị giữ chặt bằng chiếc hàm sắc khoẻ, trăn gấm dùng cơ thể khổng lồ của mình siết chặt nó cho đến khi tắt thở. Sau đó, trăn sẽ buông lỏng con mồi và bắt đầu thưởng ngoạn bữa ăn ngon lành của mình. Trăn gấm cái trưởng thành có thể dài tới 6-7m, nặng đến 90kg; trăn gấm đực thì nhỏ con hơn, chỉ dài 4,5m, nặng 45kg. Môi trường sống yêu thích của trăn gấm là rừng thưa, nơi có đồi núi thấp hoặc savan cây bụi, đặc biệt nơi sống đều ở gần môi trường nước. Chính vì sống gần nước nên chúng cũng là "tay bơi" rất giỏi. Loài trăn cơ bắp này ưa sống và săn mồi về ban đêm. Thức ăn khoái khẩu của chúng là các loài động vật hằng nhiệt, như chim, lợn... Trên thế giới, chúng được tìm thấy ở Ấn Độ, Bangladesh, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.