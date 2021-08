Lịm tim 5 màn cứu chủ thoát chết thần kỳ của thú cưng

1. Câu chuyện vừa diễn ra mới đây về 2 chú mèo cứu sống chủ nhân của mình đã khiến cộng đồng mạng phải tan chảy. Cụ thể 2 chú mèo Simba và Mose đã gây tiếng động mạnh để đánh thức vợ chồng Claudio Piana đang ngủ. Sau khi thức giấc, vợ chồng anh Piana đã nhận ra những vết nứt há miệng trên tường cùng những miếng thạch cao rơi từ trần nhà. Sau đó, cặp đôi này lao ra xe nhưng bị mắc kẹt trước biển bùn. Đội cứu hỏa đã đến kịp thời và giải thoát hai vợ chồng anh Piana. Ngôi nhà bị sập hoàn toàn do trận lở đất. May mắn là 2 chú mèo Simba và Mose vẫn sống sót 2. Một cậu bé tên là Jeremy cũng đã được mèo cưng xả thân lao ra cứu sống khi bất ngờ bị một con chó nhà hàng xóm hung hãn tấn công. Jeremy đang đạp xe ở trước sân nhà thì con chó lao đến cắn vào chân Jeremy, lôi cậu bé rơi khỏi xe. Con mèo cưng của cậu không chần chừ mà lao ra đuổi con chó, tìm cách đánh lạc hướng để cậu chủ có thời gian chạy. Sau khi đuổi con chó ra xa một quãng, nó còn rất chu đáo khi quay lại xem tình hình Jeremy như thế nào 3. Câu chuyện xảy ra vào một ngày đầu tháng 1/2015, khi một người dân phát hiện ra một chiếc hộp, bên trong là đứa trẻ khoảng 3 tháng tuổi bị bỏ rơi. Ngạc nhiên hơn, cậu bé đang được ủ ấm bởi bộ lông mềm mại của một con mèo Masha. Sau đó, người ta vội bế đứa bé đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Tại đây, bác sĩ cho biết đứa trẻ hoàn toàn bình thường. Điều đặc biệt, khi bị bỏ trong thùng, nhiệt độ ngoài trời đang rất thấp, cậu bé khó có thể sống sót, may thay có sự “che chở” của vị ân nhân mèo kia. 4. Vào cuối tháng 7-2019, tại bờ biển thuộc vịnh Bodega, hạt Sonoma, California, Mỹ, sự việc chú chó pitbull cứu chủ khỏi cá mập tấn công cũng khiến dư luận đặc biệt quan tâm. James White (ngư dân ở thành phố Rohnert Park) đang câu cá ở Vịnh Bodega và để chú chó cưng Darby trong xe, ở bãi đỗ xe cách chỗ anh câu cá khoảng chục mét. Trong lúc câu thấy cần nặng, White kéo lên và phát hiện một con cá mập đã đớp mồi. Anh cúi xuống gỡ móc câu thì bị con cá mập lao tới cắn mạnh. White la lớn để tìm sự giúp đỡ. Ngay lập tức, chú chó Darby đã tìm cách mở cửa xe và lao đến. Theo sự chỉ dẫn của White, Darby cắn vào đuôi cá mập, kéo nó ra xa và đã giải thoát tình thế nguy hiểm của chủ 5. Một câu chuyện cũng gây xôn xao không kém về một cụ ông 81 tuổi (bang Tennessee, Mỹ) may mắn thoát chết khi được chú mèo mà ông nhận nuôi trước đó cứu khỏi rắn độc. Khi phát hiện rắn lục bò vào nhà, chú mèo Shelly của ông Jimmie Nelson đã tấn công và giết chết con rắn này. Sự dũng cảm của Shelly đã nhận được sự tán thưởng và được coi là anh hùng trong gia đình. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

