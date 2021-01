Chuyên gia Mỹ hướng dẫn cách thoát thân khi gặp... chó dữ

Một số chuyên gia Mỹ cho biết, tất cả chó đều có khả năng tấn công con người nhưng không phải con nào cũng muốn tấn công. Các trường hợp chó tấn công người di chuyển đột ngột thường là do hệ quả của cả một quá trình phát triển. Do chó thường được nuôi ngoài sân, nên chúng rất hay sủa người đi ngang qua. Người đi đường thường chẳng để tâm mà bước tiếp. Chính điều này đã hình thành cho chó "cảm giác chiến thắng" và từ đó khiến chúng trở nên hung hăng hơn. Các loài chó dữ như Pitbull thường được chủ "rèn luyện" bằng cách ăn thịt sống hoặc chọi chó cũng khiến chúng trở nên tàn bạo, hung dữ hơn, có thể bất ngờ tấn công vật nuôi khác và thậm chí là cả con người. Từ các nghiên cứu này, các nhà khoa học nhận thấy, những người mắc chứng loạn thần kinh có nguy cơ bị chó cắn cao hơn 22% so với những người ổn định về cảm xúc. Có thể sự lo lắng và bất an của một cá nhân khiến họ phát ra các pheromone (các phân tử mùi có ý nghĩa sinh học) khác nhau. Một số nghiên cứu cho thấy, một số pheromone nhất định có thể giúp chó bình tĩnh hơn. Do đó, dường như không nằm ngoài khả năng rằng các pheromone khác có thể kích động chó hành động hung hăng. Chó là bậc thầy về đọc ngôn ngữ cơ thể. Một người có những hành vi thể hiện sự bất an và sợ hãi, sẽ khiến người xung quanh hơi khó chịu - hiện tượng được gọi là lây lan cảm xúc. Nếu bạn giáp mặt một con Pitbull hung dữ thì cần phải luôn nhớ điều này: Phải thật bình tĩnh. Rất nhiều nghiên cứu đã cho biết, chó có thể cảm nhận được sự sợ hãi hoặc lo lắng của con mồi và điều đó khiến chúng hung hăng hơn. Bạn cũng không được phép hét lên hoặc tìm cách đá chó. Chó - đặc biệt là những loài chó dữ bẩm sinh như Pitbull, Ngao Ý... luôn muốn làm nạn nhân hoảng loạn trước khi tấn công. Chính vì thế, việc giữ bình tĩnh và kiểm soát được hành vi cơ thể sẽ làm chúng dịu lại. Tiếp theo, cần tránh nhìn thẳng vào mắt chó. Hầu hết chúng ta, dù có giữ bình tĩnh cũng không thể tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Vì thế, việc nhìn vào mắt một chú chó hung dữ có thể khiến nó cảm nhận được bạn đang lo lắng. Nếu bị chó tấn công, điều tốt nhất có thể làm đó là để cho chó cắn vào một thứ trên cơ thể bạn, nhưng không phải là bạn. Điều tốt nhất có thể làm đó là để cho chó cắn vào một thứVí dụ như bạn có thể rút một tay áo và cho nó cắn vào đó. Ngay khi chó cắn vào "mồi", hãy lập tức cởi áo ra rồi chầm chậm rút lui. trên cơ thể bạn, nhưng không phải là bạn. Trong trường hợp không đủ thời gian, hãy luôn bảo vệ mặt, ngực và cổ họng của bạn. Đây là những nơi các loài chó dữ sẽ nhắm đến theo bản năng của chúng. Khi bị tấn công, bạn có thể chống trả bằng cách đá vào các điểm yếu như cổ họng, mũi hoặc gáy. Ngoài ra, có thể sử dụng loại hóa chất dạng xịt như nước hoa, gôm xịt tóc... có trong tay. Và cuối cùng, sau khi đã thoát khỏi chó và băng bó cẩn thận, bạn cần nhanh chóng... đi tiêm phòng dại. Bạn sẽ không thể biết được rằng con chó tấn công mình có bị dại hay không, nên cần phải đề phòng trước khi quá muộn.

Một số chuyên gia Mỹ cho biết, tất cả chó đều có khả năng tấn công con người nhưng không phải con nào cũng muốn tấn công. Các trường hợp chó tấn công người di chuyển đột ngột thường là do hệ quả của cả một quá trình phát triển. Do chó thường được nuôi ngoài sân, nên chúng rất hay sủa người đi ngang qua. Người đi đường thường chẳng để tâm mà bước tiếp. Chính điều này đã hình thành cho chó "cảm giác chiến thắng" và từ đó khiến chúng trở nên hung hăng hơn. Các loài chó dữ như Pitbull thường được chủ "rèn luyện" bằng cách ăn thịt sống hoặc chọi chó cũng khiến chúng trở nên tàn bạo, hung dữ hơn, có thể bất ngờ tấn công vật nuôi khác và thậm chí là cả con người. Từ các nghiên cứu này, các nhà khoa học nhận thấy, những người mắc chứng loạn thần kinh có nguy cơ bị chó cắn cao hơn 22% so với những người ổn định về cảm xúc. Có thể sự lo lắng và bất an của một cá nhân khiến họ phát ra các pheromone (các phân tử mùi có ý nghĩa sinh học) khác nhau. Một số nghiên cứu cho thấy, một số pheromone nhất định có thể giúp chó bình tĩnh hơn. Do đó, dường như không nằm ngoài khả năng rằng các pheromone khác có thể kích động chó hành động hung hăng. Chó là bậc thầy về đọc ngôn ngữ cơ thể. Một người có những hành vi thể hiện sự bất an và sợ hãi, sẽ khiến người xung quanh hơi khó chịu - hiện tượng được gọi là lây lan cảm xúc. Nếu bạn giáp mặt một con Pitbull hung dữ thì cần phải luôn nhớ điều này: Phải thật bình tĩnh. Rất nhiều nghiên cứu đã cho biết, chó có thể cảm nhận được sự sợ hãi hoặc lo lắng của con mồi và điều đó khiến chúng hung hăng hơn. Bạn cũng không được phép hét lên hoặc tìm cách đá chó. Chó - đặc biệt là những loài chó dữ bẩm sinh như Pitbull, Ngao Ý... luôn muốn làm nạn nhân hoảng loạn trước khi tấn công. Chính vì thế, việc giữ bình tĩnh và kiểm soát được hành vi cơ thể sẽ làm chúng dịu lại. Tiếp theo, cần tránh nhìn thẳng vào mắt chó. Hầu hết chúng ta, dù có giữ bình tĩnh cũng không thể tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Vì thế, việc nhìn vào mắt một chú chó hung dữ có thể khiến nó cảm nhận được bạn đang lo lắng. Nếu bị chó tấn công, điều tốt nhất có thể làm đó là để cho chó cắn vào một thứ trên cơ thể bạn, nhưng không phải là bạn. Điều tốt nhất có thể làm đó là để cho chó cắn vào một thứVí dụ như bạn có thể rút một tay áo và cho nó cắn vào đó. Ngay khi chó cắn vào "mồi", hãy lập tức cởi áo ra rồi chầm chậm rút lui. trên cơ thể bạn, nhưng không phải là bạn. Trong trường hợp không đủ thời gian, hãy luôn bảo vệ mặt, ngực và cổ họng của bạn. Đây là những nơi các loài chó dữ sẽ nhắm đến theo bản năng của chúng. Khi bị tấn công, bạn có thể chống trả bằng cách đá vào các điểm yếu như cổ họng, mũi hoặc gáy. Ngoài ra, có thể sử dụng loại hóa chất dạng xịt như nước hoa, gôm xịt tóc... có trong tay. Và cuối cùng, sau khi đã thoát khỏi chó và băng bó cẩn thận, bạn cần nhanh chóng... đi tiêm phòng dại. Bạn sẽ không thể biết được rằng con chó tấn công mình có bị dại hay không, nên cần phải đề phòng trước khi quá muộn.