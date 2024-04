Chery Omoda 7 sắp về Việt Nam ăn chỉ 4,89 lít xăng/100km

Trong khi triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2024 đang diễn ra tại Trung Quốc thì ở quê nhà An Huy, hãng xe Chery đã tung ra mẫu xe SUV Omoda 7. Chery Omoda 7 2024 mới được miêu tả như mẫu SUV lai Coupe với thiết kế thể thao, có thể thu hút nhiều đối tượng khách hàng. So với Omoda 5 hiện đang bán trên thị trường, Chery Omoda 7 có kích thước lớn hơn. Cụ thể, kích thước dài x rộng x cao của mẫu xe này lần lượt là 4.621 x 1.872 x 1.673 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Với kích thước này, Chery Omoda 7 được định vị trong phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh với Honda CR-V và Hyundai Tucson. Mẫu xe SUV Chery Omoda 7 kết hợp 3 ý tưởng thiết kế, bao gồm Dynamic (linh hoạt), Avant-garde (tiên phong) và Futuristic (tương lai). Mẫu xe này sở hữu ngoại hình khá táo bạo với lưới tản nhiệt hình thang không viền trên đầu xe, gợi liên tưởng đến Lexus RX thế hệ mới. Bên cạnh đó là cụm đèn pha sắc sảo, góc cạnh và hốc gió trung tâm rộng trên cản trước, khá giống mẫu ô tô điện Omoda E5. Ngoài ra, Chery Omoda 7 còn dùng bộ vành hợp kim 20 inch với thiết kế đa chấu, phay xước 2 màu, tay nắm cửa thông thường, đường chân kính hất lên ở cột C và nóc dốc về phía sau. Thêm vào đó là kính chắn gió sau khá ngắn và dốc sâu cùng cụm đèn hậu nằm vắt ngang đuôi xe. Bên trong Chery Omoda 7 cũng có khá nhiều chi tiết thú vị. Trong đó, đáng chú ý là vô lăng lấy cảm hứng từ tay cầm của trò chơi điện tử PlayStation 5. Theo hãng Chery, vô lăng này chẳng những dễ sử dụng mà còn tối đa hóa trải nghiệm thú vị cho người lái. Tương tự vô lăng, ghế trước của xe cũng được thiết kế theo phong cách ghế dành cho các game thủ. Ghế được bọc bằng da nubuck với các đường chỉ tạo cảm giác thể thao. Chưa hết, Chery Omoda 7 còn có màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch, có thể trượt sang bên cạnh và dừng trước mặt hành khách phía trước. Màn hình thông minh có thể trượt này sở hữu độ phân giải 2.5K và độ sáng 1.000 nit. Đồng thời, người dùng có thể điều khiển các tính năng trên màn hình bằng cử chỉ, giọng nói hoặc nút bấm vật lý. Những tính năng ấn tượng khác bên trong Chery Omoda 7 bao gồm hệ thống nước hoa, hệ thống âm thanh Sony 12+2 loa và công nghệ ngăn âm thanh động cơ lọt vào nội thất để mang đến cảm giác yên tĩnh hơn. Tiếp theo đó là hệ thống phanh điện tử nâng cao và không dưới 18 tính năng an toàn chủ động ADAS. Ngoài những tính năng ADAS quen thuộc, mẫu xe này còn sở hữu hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường kích hoạt bằng giọng nói. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Chery Omoda 7 là hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L. Theo hãng Chery, hệ truyền động này chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 4,89 lít/100 km và giúp xe chạy được quãng đương tổng cộng 1.250 km. Trong tương lai, xe sẽ có thêm phiên bản máy xăng thông thường. Phiên bản này có thể sẽ dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.6L tương tự Jaecoo J7. Tuy nhiên, khác với Omoda 5, Chery Omoda 7 sẽ không có phiên bản thuần điện EV. Hiện chưa rõ thương hiệu Omoda có dự định đưa mẫu SUV cỡ C mới này về Việt Nam để phân phối chính hãng hay không. Theo kế hoạch, hai thương hiệu Omoda và Jaecoo của Chery sẽ ra mắt thị trường Việt Nam trong năm nay. Hai thương hiệu này sẽ bán 4 mẫu xe ở Việt Nam trong giai đoạn đầu, bao gồm Omoda C5, Omoda E5, Jaecoo J7 và Jaecoo J7 PHEV. Hiện giá xe Chery Omoda 7 2024 chưa công bố. Video: Ra mắt mẫu xe Chery Omoda 7 2024 mới.

