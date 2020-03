Bphone 4 lùi ngày ra mắt, tổ chức livestream và không có khán giả trực tiếp

Chiếc điện thoại Bphone 4 là sản phẩm di động rất được quan tâm thời gian qua. Sau gần hai năm phiên bản kế tiếp Bphone 3 mới được ra lo phiên bản Bphone 4.

CEO Nguyễn Tử Quảng từng chia sẻ, Bphone hiện sẽ tiên phong trong nhiếp ảnh điện toán đem đến những trải nghiệm nhiếp ảnh không giới hạn. Ngoài ra Bphone đã có khả năng chống nước, chống bụi chỉ có ở các máy cao cấp nhất trên thị trường. Khả năng chống nước sẽ làm cho máy bền hơn khi hệ thống bảng mạch được bảo vệ chống ẩm tuyệt đối, đặc biệt phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam.

Trên trang facebook cá nhân của mình, CEO Nguyễn Tử Quang cũng từng công bố về thời gian sự kiện ra mắt Bphone 4 diễn ra. Theo đó, thời gian trước được công bố là ngày 25/3/2020.

Tuy nhiên sáng 23/03 CEO Nguyễn Tử Quảng bất ngờ thông báo Bphone 4 rời ngày ra mắt sang ngày 07/04. Buổi ra mắt Bphone 4 sẽ diễn ra dưới hình thức livestream và truyền hình, một phương thức tổ chức lễ ra mắt theo "kiểu mới".

Lý do CEO Nguyễn Tử Quảng đưa cho sự thay đổi ngày so với dự kiến trước đây do trùng lịch trường quay. Sự kiện sẽ bắt đầu từ 8h đến 9h tối ngày 07/04/2020, tại trường quay S14 của Đài Truyền hình Việt Nam.