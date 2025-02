Top động vật đi lạc ở Việt Nam... toàn loài “sánh ngang vàng ngọc”

Ngày 12/2, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế cho biết, Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới (Huế) đã tiếp nhận cá thể khỉ vàng do ông Lê Hồng Nọ (trú xã Lâm Đớt, huyện A Lưới, Huế) tự nguyện giao nộp để thả về tự nhiên. Cá thể động vật quý hiếm này được ông Nọ tình cờ phát hiện và bắt được khi bị lạc. Ảnh: Tiền phong. Trước đó, nhiều cá thể động vật quý hiếm được người dân ở nhiều nơi tại Việt Nam phát hiện, tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên. Gần đây, vào ngày 31/12/2024, một cá thể tê tê Java quý hiếm đã được lực lượng chức năng thả về tự nhiên. Cá thể tê tê quý hiếm này nặng 2,5 kg, tình trạng sức khỏe ổn định, do bà Lê Thị Hiền (trú tại thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ, thành phố Huế) giao nộp vào chiều 30/12. Ảnh: Kiểm lâm Thừa Thiên Huế. Vào ngày 30/12/2024, Công an xã Tiến Lợi (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã bàn giao một cá thể tê tê nặng khoảng 5 kg cho Hạt kiểm lâm Phan Thiết để hoàn tất các thủ tục để thả vào Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú. Cá thể này được người dân phát hiện đi lạc vào nhà rồi báo cho chính quyền địa phương cùng vây bắt. Ảnh: Tiền phong. Ngày 25/10/2024, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM thông tin phát hiện 2 con tê tê Java quý hiếm tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM và Trường THCS Nguyễn An Ninh ở phường Trung Mỹ Tây (quận 12) vào đêm 20/10. Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã tiếp nhận, cứu hộ và thả về tự nhiên theo quy định. Ảnh lực lượng chức năng cung cấp. Vào ngày 10/10/2024, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng Đà Nẵng đã bàn giao 3 cá thể: diều hoa Miến Điện, tê tê Java và chim Cao cát bụng trắng do người dân tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng. Ảnh: Kiểm Lâm Đà Nẵng. Ngày 2/10/2024, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin Công an thị xã Quảng Yên vừa tiếp nhận và bàn giao một con cu li lớn cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình). Nó được một nhân viên của Công ty cổ phần Trường Thành thuộc Khu công nghiệp Đông Mai phát hiện trong khu vực khuôn viên công ty vào khoảng 23h ngày 29/9. Ảnh: Công an cung cấp). Ngày 12/8/2024, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế cho hay đơn vị đã tiếp nhận cá thể kỳ đà hoa quý hiếm nặng 7 kg do người dân tự nguyện giao nộp. Ảnh: Công lý. Chi cục Kiểm lâm TP.HCM ngày 15/5/2024 cho hay đã tiếp nhận và đưa về cứu hộ một con niệc mỏ vằn thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm do một người dân ở huyện Hóc Môn tự nguyện bàn giao. Ảnh: N.K/Vietnamnet. Ngày 10/5/2024, Vườn quốc gia Cúc Phương (tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) cho biết đơn vị đã tiếp nhận, cứu hộ an toàn cá thể vượn đen má hung cực kỳ quý hiếm được một người dân giao nộp. Trước đó, anh Lương Văn Thế (quận Hải An, TP Hải Phòng) đã phát hiện con vật này đi lạc vào đầm nhà. Ảnh: Người lao động. Vào ngày 20/4/2024, Hạt Kiểm lâm TP Huế thông tin trong 3 ngày từ 17 - 19/4, cơ quan này tiếp nhận 3 cá thể động vật quý hiếm gồm: rùa hộp trán vàng Miền Trung, rùa núi vàng và rùa núi viền do người dân tự nguyện giao nộp để thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: Kiểm lâm cung cấp. Mời độc giả xem video: Tận mục 8 động vật vô giá của nhân loại, Việt Nam góp mặt 1 loài.

