Hài hước trào lưu "avatar phong cách quý tộc" làm điên đảo MXH

Có lẽ do thời gian nghỉ dịch Covid-19 quá lâu, học sinh, sinh viên quá rảnh rỗi không có việc gì làm nên trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều trend mới, độc, lạ. Mới đây lại xuất hiện trào lưu avatar phong cách quý tộc khiến dân mạng thích thú. Vào tay những designer có tâm, những hình avatar trắng trơn, nhạt nhẽo của Facebook trở thành những tấm hình cực kỳ thời thượng, sang chảnh và hợp trend. Đây được coi là trào lưu thay avatar dành riêng cho những người muốn "tạo nét" mà không thích lộ diện. Bức hình avatar nhạt nhẽo của Facebook được tạo ra với nhiều phong cách khác nhau thể hiện cá tính, mong ước và lối sống của chủ nhân. Những bạn rich kid sang chảnh đương nhiên thích những tấm hình toàn tiền, vàng, sử dụng đồ phụ kiện từ các thương hiệu đắt tiền như Gucci, Louis Vuitton,... Avatar cho những cô bé, cậu bé gương mẫu, nhìn là biết con ngoan trò giỏi. Một chiếc avatar an toàn cho tất cả mọi người, bảo vệ chủ nhân trong mọi trường hợp. "Ảnh đôi cho những người hay bị cắm sừng", "Sừng thủ vào cop ảnh này vừa hợp trend lại đỡ lộ khuôn mặt đáng thương nhé" - Dân mạng hài hước bình luận đôi ảnh "mọc sừng" bực hợp trend avatar giấu mặt. Thậm chí, nhiều người còn tự phác họa bản thân bằng cách ghép mắt, mũi, tóc, áo, và đương nhiên không thể quên khẩu trang giữa mùa dịch bệnh. An toàn là trên hết, mạng xã hội cũng nguy hiểm y như ngoài cuộc sống nên cứ đeo cái khẩu trang vào cho an toàn. Avatar dành riêng cho những "hóa thủ". Xem thêm clip: Đổi ảnh đại diện theo Gucci - Đây là trào lưu gì? - Nguồn: Youtube

