Vinh danh học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế 2023

Năm 2023, 7 đoàn học sinh giỏi Việt Nam (36 lượt học sinh) tham gia các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế đã giành kết quả xuất sắc. Tất cả thí sinh của các đoàn đi thi đều đoạt giải gồm: 8 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc, 12 Huy chương Đồng và 4 Bằng khen.

Bộ GD&ĐT đã tổ chức gặp mặt, tuyên dương học sinh đoạt giải các kỳ thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023.

1. Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương: Đội tuyển Việt Nam có 6 thí sinh tham gia xếp giải đều đoạt huy chương gồm 4 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. 2. Olympic Vật lý Châu Á: Cả 8 học sinh của đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự đều đoạt giải, gồm 4 Huy chương Đồng và 4 Bằng khen. 3. Olympic Toán học quốc tế : Cả 6 thí sinh dự thi đều đoạt giải với 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng. Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 6/112 quốc gia. 4. Olympic Vật lý Quốc tế: Cả 5 thí sinh dự thi đều đoạt giải với 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Theo cách xếp hạng huy chương, đoàn Việt Nam nằm trong top đầu. 5. Olympic Hóa học quốc tế: Với 3 học sinh đoạt Huy chương Vàng và 1 Huy chương bạc. Đoàn Việt Nam đứng thứ 3 toàn đoàn xét về số lượng Huy chương Vàng, trong đó 2 học sinh nằm trong top 10 thí sinh có điểm cao nhất. 6. Olympic Sinh học quốc tế: Cả 3 thí sinh dự thi đều đoạt giải với 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng. 7. Olympic Tin học Quốc tế: Cả 4 thí sinh đều đoạt giải, gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Thứ trưởng Ngô Thị Minh đã trao Bằng khen của Bộ trưởng cho 5 học sinh có thành tích xuất sắc. Cụ thể:

Trong 5 năm gần đây (từ 2019-2023), các đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic khu vực và quốc tế đều đạt kết quả cao, giữ ổn định trong nhiều năm. Một số đội tuyển có xếp thứ hạng cao trong các kỳ thi như: đội tuyển Toán, Hóa học, Vật lí và Tin học.

Nhiều học sinh xuất sắc đoạt 2 Huy chương Vàng trong hai năm liền dự thi hoặc đạt điểm cao nhất (thủ khoa). Thành tích của các đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic quốc tế và khu vực liên tục có những chuyển biến, tiến bộ theo hướng năm sau cao hơn năm trước.

Năm 2023, Hội thi ISEF 2023 có tên là “REGENERON ISEF 2023”. Từ 14/5/2023 đến 19/5/2023, Hội thi được tổ chức trực tiếp tại Dallas (Hoa Kỳ), có 61 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự. Đoàn Việt Nam có 7 dự án tham dự REGENERON ISEF 2023.

Đoàn Việt Nam có 1 dự án đoạt giải chính thức của Hội thi và 1 dự án đoạt giải đặc biệt do tổ chức US Agency for International Development trao tặng với giá trị giải thưởng 2.000$.

Cụ thể, dự án “Tác dụng dược lý trên thần kinh trung ương của tinh dầu quả và lá màng tang dựa trên mạng dược lý” của Nguyễn Thị Mai Anh và Nguyễn Bình Giang, học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đoạt giải Ba lĩnh vực Sinh học Điện toán và Tin Sinh học tại ISEF 2023.

Dự án nhận giải đặc biệt do tổ chức US Agency for International Development trao tặng là dự án “Mô hình robot bốn chân hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ người trong vùng bị sạt lở” của Lê Minh Đức và Lê Nguyễn Trung Kiên, học sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM.

Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh ghi nhận và đánh giá cao thành tích của các đội tuyển, sự cống hiến của các thầy cô giáo. Gửi gắm tới các em học sinh, Thứ trưởng mong rằng, với những thành tích đã đạt được, các em học sinh sẽ giữ mãi những kỉ niệm này và tiếp tục phấn đấu để có những kết quả cao hơn nữa theo những hướng đi phù hợp với khả năng của bản thân, tạo dựng cho mình một cuộc sống thật sự hạnh phúc để có những đóng góp nhiều hơn cho đất nước. "Dù học tập, làm việc ở môi trường trong nước hay nước ngoài vẫn luôn hướng về Tổ quốc thân yêu, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng", Thứ trưởng Ngô Thị Minh nhắn nhủ. Em Nguyễn An Thịnh, Huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế năm 2023 đại diện phát biểu. Đại diện đoàn học sinh đạt giải phát biểu, em Nguyễn An Thịnh, Huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế năm 2023 cho hay, thành tích Olympic và Khoa học kỹ thuật năm nay là minh chứng cho nỗ lực, cố gắng của đoàn học sinh; sự động viên, hỗ trợ từ nhà trường, bạn bè, gia đình; sự chỉ bảo, dạy dỗ của thầy cô giáo tại các trường, đội tuyển Quốc gia, đội tuyển châu Á và Quốc tế. “Em cùng các bạn thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế xin hứa sẽ luôn giữ vững tinh thần và tâm huyết với việc học để có thể tiếp tục phát triển bản thân, đạt thêm những thành tích tốt hơn cũng như đóng góp phần công sức nhỏ bé của mình cho nước nhà trong tương lai”, An Thịnh khẳng định. Tại buổi lễ Gặp mặt và Tuyên dương, Bộ GD&ĐT đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các học sinh đoạt giải, giáo viên ôn luyện đội tuyển và đại diện tập thể tiêu biểu. Phát biểu tại buổi lễ gặp mặt, tuyên dương học sinh đoạt giải các kỳ thivà Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh ghi nhận và đánh giá cao thành tích của các đội tuyển, sự cống hiến của các thầy cô giáo.