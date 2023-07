Chuyện đặc biệt về hai anh em ruột cùng đoạt Huy chương Vàng Toán học

Anh lãng tử, em “thần đồng”



Chia sẻ với Báo Tri thức & Cuộc sống về hai cậu con trai “vàng”, đã cùng đoạt giải cao nhất Kỳ thi Olympic Toán quốc tế , anh Nguyễn Ngọc Hà cho biết, cả hai anh em Thịnh và Hưng đều chung niềm say mê với học tập. Tuy nhiên, mỗi con lại có những con đường đi với tính cách khác nhau.

Anh Nguyễn Ngọc Hà và vợ, chị Bùi Thị Hoa chờ đón con trai Nguyễn Thuận Hưng trở về sau khi tham dự Kỳ thi Olympic Toán Quốc tế năm 2019 tại Sân bay Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Mai Loan.

Anh trai Nguyễn Thuận Hưng, huy chương Vàng Olympic Toán Quốc tế năm 2019 từ nhỏ đã thích đọc báo Toán tuổi thơ.

Hưng thường xuyên được nêu tên và cách giải trên tạp chí Toán tuổi thơ, được các thầy cô giáo cấp 1,2 đánh giá có khả năng đặc biệt về Toán. Đoạt giải Nhất cuộc thi Toán máy tính năm lớp 9, giải ba toán quốc gia môn toán năm lớp 11, và huy chương vàng toán lớp 12.

Nguyễn Thuận Hưng, huy chương Vàng Olympic Toán Quốc tế năm 2019 rạng rỡ bước xuống sân bay, trở về từ Kỳ thi. Ảnh: Mai Loan.

Tuy nhiên, Hưng rất “lãng tử”, có đam mê với thể thao, có thể chơi suốt ngày, từ bóng đá, cầu lông tới bóng chuyền, và thích cả nhảy đương đại.

“Hưng có học kiểu lãng tử, lúc học tập trung hết cỡ, xong là chơi thể thao hết mình, học xong là không còn quyển sách quyển vở nào, chỉ còn vài tập giấy nháp bài. Hưng như cầu thủ lãng tử, trong phút thăng hoa là ghi bàn thắng tuyệt đẹp”, anh Ngọc Hà chia sẻ về cậu con trai cả.

Trong khi đó, cậu con trai Nguyễn An Thịnh cũng đã bộc lộ khả năng khá “đặc biệt” ngay từ nhỏ. Khi 20 tháng tuổi, An Thịnh đã biết đọc các số đến 10 (lúc nói chưa sõi). Lên 3 tuổi, Thịnh đã biết đọc chữ theo kiểu nhận mặt từng chữ (không biết đánh vần).

Từ trái qua: Anh Nguyễn Ngọc Hà, chị Bùi Thị Hoa cùng Nguyễn Thuận Hưng, Nguyễn An Thịnh và các thầy Đoàn Thái Sơn, Lê Đức Thịnh trước khi sang Nhật Bản thi IMO ngày 2/7. Ảnh: NVCC.

“Khi được 3 tuổi rưỡi, Nguyễn An Thịnh đã đọc nhẩm được chuyện và sách của anh, nằm gác chân đọc sách cười khanh khách, bố mẹ nhờ anh Hưng hỏi xem em cười gi, thì mới biết em đã đọc nhẩm được cả quyền sách”, anh Ngọc Hà kể.

Anh Hà cho biết, Nguyễn An Thịnh có niềm say mê đặc biệt với học tập, rất thích đến trường. Có lần bị ốm mẹ không cho đi học cháu kiên quyết đòi đi và nói “ Mỗi ngày đến trường là 1 ngày vui" mà mẹ”.

Năm 2019, An Thịnh đoạt 2 huy chương Vàng đồng đội và cá nhân tại giải quốc tế HOMC (Giải toán quốc tế Hà nội mở rộng).

Khi đi đón anh Thuận Hưng đoạt Huy chương Vàng IMO trở về ở sân bay, An Thịnh có nói với bà, 4 năm sau bà sẽ được đi đón cháu như thế này. Từ đó, An Thịnh lao vào học Toán. Bố mẹ bận đi làm, An Thịnh thi thoảng lại bảo bố mẹ chuyển tiền mua sách Toán, và đã mua rất nhiều sách về tự học Toán cấp 3.

An Thịnh có thói quen đi học từ rất sớm. 6h30 là Thịnh đã có mặt tại trường. Ở nhà, Thịnh chỉ học Toán. Còn 30 phút đến sớm trước giờ học, Thịnh ôn tập, giải quyết bài tập các môn học còn lại.

Tất cả các thầy cô đã từng giảng dạy Thịnh đều đánh giá Thịnh có một khả năng đặc biệt về Toán học. Ấy thế nhưng, con đường đến với Toán học của Thịnh lại khá “trắc trở”.

Cảm giác “sống lại” khi được học Toán

Năm 2021, An Thịnh thi vào lớp chuyên Toán của Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Nhưng do sơ suất khi làm bài thi, Thịnh đã thi trượt. Thế là bao nhiêu công lao, nỗ lực học Toán trong 2 năm trời đã “đổ xuống sông xuống bể”.

Thịnh rất buồn, quyết định học chuyên Tin, những tưởng từ nay sẽ không còn được học Toán nữa, một cảm giác rất đáng sợ. Thịnh nằm trong phòng 2 ngày thì bố vào hỏi: con còn muốn học toán không?

Nguyễn An Thịnh cùng thầy giáo Lê Đức Thịnh (trái), người đã dạy cả hai em ruột cùng đoạt giải Olympic Toán Quốc tế. Ảnh: NVCC.

“Cháu nói 'có ạ', tôi liền giao hẹn sẽ cho con cơ hội lần nữa, đó là ngày 20/9, Trường sẽ tổ chức thi đội tuyển Toán, nếu thi được sẽ cho con học tiếp, không thì phải vui vẻ học Tin. Thịnh mừng rỡ đồng ý, cảm giác như con được 'sống lại' và lại lao vào học dưới sự chỉ bảo của anh Thuận Hưng, anh Long, anh Dương là các anh đã đạt giải trong kỳ thi Toán quốc tế.

Ngày Thịnh học 2, 3 buổi không mệt mỏi. Kỳ thi đội tuyển đã đến, các thầy nói trong lịch sử của trường từ xưa đến nay chưa có em nào lớp 10 mà thi vào đội tuyển Toán thành phố được cả, thôi thì cứ thử”, anh Ngọc Hà nhớ lại.

Ngày 21/9/2021, khi có kết quả, thật bất ngờ, Thịnh đứng thứ 5 trong 10 anh chị học lớp 11,12 của trường. Niềm vui trở lại khiến Thịnh như được “hồi sinh”, sau 2 tháng tập huấn, Thịnh đứng đầu đội tuyển.

Trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Thịnh đứng đầu thành phố và là 1 trong 2 bạn lớp 10 lọt vào đội tuyển TST (đứng thứ 35/48 học sinh toàn quốc được dự thi ứng tuyển đội tuyển tham dự kỳ Olympic quốc tế ).

Với huy chương Vàng IMO 2023, Thịnh đã chạm tay vào ước mơ của mình. Ảnh: NVCC.

Năm lớp 11, kết thúc kỳ thi HSG quốc gia môn Toán, các thầy dự đoán bài làm của Thịnh sẽ vào vòng TST – nằm trong 48 bạn xuất sắc nhất cả nước thi tiếp vòng 2. Tuy nhiên, Thịnh chỉ được giải Ba, không được vào TST và em rất suy sụp.

Tưởng chừng “duyên số” với môn Toán đã kết thúc, nhưng được sự động viên của thầy Đoàn Thái Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Phú, gia đình đã làm đơn xin phúc tra. Kết quả, em được giải Nhì Học sinh giỏi Toán quốc gia và vào vòng trong TST chọn đội tuyển đi thi toán quốc tế.

Và cuối cùng, quả ngọt đã đến. Năm lớp 12 Thịnh đoạt giải Nhất Kỳ thi HSG quốc gia môn Toán, đứng đầu Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia Việt Nam đi dự thi Olympic Toán quốc tế 2023.

An Thịnh cùng các bạn trong đội tuyển IMO năm 2023 và các thầy giáo. Ảnh: NVCC.

Và với Huy chương Vàng Olympic Toán Quốc tế năm 2023, hôm nay, Thịnh đã hoàn thành lời hứa với bà năm nào, có thể đến đón đứa cháu trai thứ 2 giành huy chương Vàng IMO. Điều đặc biệt, Thịnh đã cùng với anh trai trở thành hai anh em ruột đầu tiên cùng giành huy chương Vàng trên đấu trường Toán quốc tế.

Vui với thành tích đã đạt được của các con, với phần thưởng của Hưng, anh Hà cho biết, gia đình anh đã trích 200 triệu để xây dựng vườn hoa cây xanh cho Trường THPT chuyên Trần Phú. Nhằm lan tỏa tinh thần học Toán, với phần thưởng của Thịnh, gia đình dự định thành lập trang Facebook “Học toán cùng thần tượng”. Tại đây, các em từ cấp 1 sẽ được dạy miễn phí hoàn toàn về Toán logic áp dụng trong đời sống vào sáng Chủ nhật. Người dạy các anh chị đã từng đạt giải trong kỳ thi Olympic Toán Quốc tế.

Tự hào khi là thầy dạy của hai anh em ruột đoạt huy chương Toán quốc tế Là người đã đồng hành thời gian dài cùng cậu học trò Nguyễn An Thịnh, thầy giáo Lê Đức Thịnh, Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng chia sẻ, thầy không quá bất ngờ với huy chương Vàng IMO của Thịnh. “Tôi hiểu khả năng của An Thịnh. Nếu tâm lý tốt và trình bày chắc chắn, cẩn thận thì Thịnh có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình”, thầy Thịnh nói. Đồng thời dạy cả anh trai trai Thịnh là Nguyễn Thuận Hưng, thầy Thịnh cho hay, cả hai anh em đều có những điểm tương đồng nhau về khả năng và những thế mạnh, đó là mảng Hình và Tổ hợp. Thịnh được rèn luyện, chuẩn bị sớm hơn anh trai, tuy nhiên, thi cử có phần trắc trở. Đến lớp 12 thì mọi chuyện mới thuận lợi, thành công từ đầu đến cuối. “Cuối cùng kết quả cũng rất tuyệt. Tôi tự hào được là thầy dạy của cả 2 anh em xuất sắc”, thầy Thịnh chia sẻ.