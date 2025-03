Đại úy Trần Vĩnh Chiến, “khắc tinh” của tội phạm ma túy

Trong cuộc chiến với tội phạm ma túy tinh vi và nguy hiểm, có những người dũng cảm đứng ở tuyến đầu để bảo vệ sự bình yên cho xã hội. Đại úy Trần Vĩnh Chiến – Phó Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP Hồ Chí Minh là một trong những người như thế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu cho Đại úy Trần Vĩnh Chiến. Ảnh: CATPHCM.

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, đại úy Trần Vĩnh Chiến - người được mệnh danh là “khắc tinh” của tội phạm ma túy đã vinh dự nhận giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 .

Triệt phá, bóc gỡ những đường dây ma túy hàng trăm tỷ đồng

Sinh năm 1994 tại huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk, Trần Vĩnh Chiến lớn lên trong một gia đình công nhân bình dị. Ngay từ nhỏ, anh đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành một chiến sĩ công an, với niềm đam mê mãnh liệt từ những câu chuyện về lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm. Bước ngoặt quan trọng đến khi anh thi đỗ vào Trường Đại học An ninh nhân dân, chuyên ngành Điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia.

Sau khi tốt nghiệp, anh được phân công công tác tại Đội Điều tra 2, Phòng An ninh điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh. Nhưng khi chuyển sang Phòng PC04 vào năm 2020, anh mới thực sự gắn liền với những cuộc chiến cam go chống lại tội phạm ma túy – một trong những loại hình tội phạm nguy hiểm và phức tạp bậc nhất.

Trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy, Đại úy Chiến đã góp phần triệt phá nhiều chuyên án lớn, bóc gỡ những đường dây ma túy xuyên quốc gia có quy mô hàng trăm tỷ đồng. Một trong những chuyên án tiêu biểu phải kể đến là vụ "Vận chuyển trái phép chất ma túy" của đối tượng Nguyễn Thành Vinh vào năm 2022. Khi bị bắt giữ, Vinh vẫn ngoan cố không hợp tác. Nhưng bằng sự nhạy bén trong điều tra, Đại úy Chiến đã kiên trì đấu tranh, buộc Vinh khai nhận về đồng bọn, giúp lực lượng công an truy bắt thêm Trần Văn Hải và thu giữ hơn 104kg ma túy tổng hợp.

Đặc biệt, trong chuyên án VN10 vào năm 2023, liên quan đến một đường dây vận chuyển ma túy xuyên biên giới qua sân bay Tân Sơn Nhất, Đại úy Chiến đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lần theo dấu vết của tội phạm.

Trong chuyên án này, Đại úy Trần Vĩnh Chiến cùng đồng đội đã tận dụng tối đa các công cụ kỹ thuật và ứng dụng công nghệ hiện đại để theo dõi, giám sát các đối tượng nghi vấn một cách hiệu quả. Kết quả là đường dây này đã bị triệt phá, hơn 324kg ma túy bị thu giữ, 12 khẩu súng bị tịch thu, và số tiền giao dịch mua bán ma túy bị chứng minh lên đến 28.000 tỷ đồng. Thành công của chuyên án VN10 không chỉ mang lại chiến thắng lớn trong việc triệt phá một đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn, mà còn mở ra một phương pháp điều tra mới, nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống ma túy tại TP Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, anh cũng tham gia điều tra vụ án Chu Bá Chung – kẻ cầm đầu một đường dây ma túy từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh. Sự kiên trì và quyết đoán của Đại úy Chiến đã góp phần quan trọng trong việc phá án, thu giữ gần 95kg ma túy tổng hợp. Những chuyên án này đã cho thấy bản lĩnh, lòng dũng cảm của người chiến sĩ trẻ.

Tấm gương sáng tham gia các hoạt động của phong trào Đoàn

Nhìn lại chặng đường đã qua, Đại úy Trần Vĩnh Chiến chia sẻ: “Trong công tác điều tra, mỗi vụ án đều có những khó khăn riêng, nhưng từ những thất bại, chúng ta rút ra bài học quý giá để hoàn thiện mình và đạt được thành công trong tương lai”.

Để đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, một lĩnh vực luôn thay đổi với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, theo anh, người chiến sĩ công an không chỉ cần sự dũng cảm mà còn phải liên tục học hỏi, nâng cao nghiệp vụ và khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại vào điều tra.

Một chiến sĩ phòng chống ma túy không chỉ là người đi bắt tội phạm mà còn là người truyền thông điệp đến cộng đồng. Với tâm niệm đó, anh tích cực tham gia tuyên truyền, giáo dục cho thanh thiếu niên về tác hại của ma túy. Những buổi nói chuyện do anh tổ chức tại các trường học đã giúp nhiều bạn trẻ nhận thức rõ hơn về hiểm họa của ma túy, thuốc lá điện tử, bóng cười và các chất kích thích khác.

Đại úy Trần Vĩnh Chiến cũng là một tấm gương sáng trong việc tham gia các hoạt động của phong trào Đoàn. Một trong những đóng góp đáng chú ý của anh là công trình "Tuổi trẻ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy xung kích trong tuyên truyền pháp luật và phòng, chống tác hại của ma túy trên địa bàn TP Hồ Chí Minh”. Đại úy Trần Vĩnh Chiến không chỉ tham gia biên soạn tài liệu, mà còn trực tiếp phối hợp với các đoàn viên để tổ chức 4 khóa tập huấn trực tuyến và hàng chục buổi tuyên truyền tại các trường học trên địa bàn thành phố. Những hoạt động này đã thu hút gần 50.000 lượt giáo viên, sinh viên và học sinh tham gia, góp phần nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy trong cộng đồng.

Với những đóng góp xuất sắc, đại úy Trần Vĩnh Chiến đã nhận được nhiều danh hiệu và khen thưởng. Anh liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trong 4 năm liền, nhận 10 Giấy khen của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Bằng khen của Bộ Công an, cùng hai Bằng khen của UBND TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt, năm 2024, anh vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba – một phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp không biết mệt mỏi của anh trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy.

Danh hiệu "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024" không chỉ là sự ghi nhận dành cho cá nhân anh mà còn là niềm tự hào của toàn lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh. Những thành tích của anh không chỉ góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ, về ý chí vươn lên và tinh thần phụng sự Tổ quốc.