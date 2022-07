“Nhiều người Việt gặp vấn đề sức khỏe tâm thần, nhưng ngại đi khám“

Với hơn 1 triệu bản in được bán ra tính đến thời điểm hiện tại, cuốn sách “Có lẽ bạn nên gặp bác sĩ tâm lý” nằm trong nhiều danh sách sách bán chạy uy tín trên thế giới như: The New York Times Best Seller, The Oprah Magazine's Best Nonfiction Book of 2019, Book Riot Most Anticipated Book of 2019…

Cuốn sách cũng đang được chuyển thể thành series phim truyền hình dài tập được mong đợi. Tác giả cuốn sách Lori Gottlieb từng gặt hái thành công đáng kể trong mảng viết kịch bản (cô là biên kịch của một số chương trình ăn khách của NBC như loạt phim truyền hình y khoa ER và phim hài tình huống Friends) trước khi chuyển sang học y khoa và trở thành một nhà trị liệu tâm lý nổi tiếng tại Mỹ. Cách kể chuyện hài hước có nghề mà không kém phần sâu sắc, tinh tế của cô là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp cuốn sách trở thành một tác phẩm hấp dẫn, được độc giả nồng nhiệt đón nhận như vậy.