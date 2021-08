Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Tâm không an, mọi thứ đều vô nghĩa

Tác phẩm Hạnh phúc cầm tay là một trong số cuốn sách được ưu thích nhất của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thời hiện đại mang lại cho con người nhiều tiện nghi về mặt vật chất nhưng cũng kéo theo những vấn đề nghiêm trọng về tâm lý như stress, cô đơn, trầm cảm, thất vọng... Vì vậy, nhiều người tìm đến tuệ giác đạo Phật để sống hạnh phúc, lành mạnh. Đạo Phật là đạo diệt khổ. Đức Phật đã nói: “Ta chỉ dạy một điều thôi: khổ và diệt khổ”. Tuy nhiên, các giáo lý đạo Phật cũng cần được làm mới lại để phù hợp với nhận thức và tâm lý con người thời nay. Cuốn sách "Hạnh phúc cầm tay" ra đời để đáp ứng nhu cầu này. Cuốn sách Hạnh phúc cầm tay của thiền sư Thích Nhất Hạnh gồm nhiều bài viết ngắn, đưa ra nhiều phương pháp giúp người đọc đưa đạo Phật vào đời sống hàng ngày. Điều đặc biệt, các bài viết không sử dụng nhiều thuật ngữ của đạo Phật, mà là ngôn ngữ rất gần gũi, bình dị nên phù hợp với mọi đối tượng, dù là một người chưa biết gì về đạo Phật hay các Phật tử thuần thành đã có nhiều năm tu tập. "Hạnh phúc cầm tay" đề cập tới năm uẩn trong một con người: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thiền sư Thích Nhất Hạnh không dạy ta cách “cho qua” những đau khổ mà chỉ ta cách nhìn thẳng vào mọi khổ đau. Bằng 5 uẩn, ông giúp chúng ta khám phá được cội nguồn của khổ đau, sự an yên, hay nỗi sợ hãi quanh ta. Cuốn sách nói với chúng ra rằng: Cuộc sống quanh ta vô cùng màu nhiệm, bầu trời trong xanh, dòng suối tươi mát, hoa lá đua nở nhưng nếu tâm ta không an, mọi thứ trở nên vô nghĩa. Nếu ta đi bên cạnh người ta thương nhưng ta thất niệm, tâm ta không ở đó, ta không thể hiểu hết được ý nghĩa của người bên cạnh ta và đó là sự dại dột và có khi trở nên tiếc nuối. Cuốn sách dạy ta biết dừng lại, cho phép mình nghỉ ngơi bằng hơi thở chánh niệm, dừng lại việc đi hoang để làm lắng dịu và trị liệu những đau nhức trong thân tâm như viên sỏi rơi xuống đáy sông sâu kia mà đâu cần sự cố gắng. Cuốn sách cũng nhắc chúng ta, đừng bỏ qua đau khổ của ta bằng cách lờ đi như chúng ta vẫn thường hay làm bằng những thói quen thường gặp. Hãy nhìn sâu vào 5 uẩn để khám phá ra bản chất của khổ đau, hạnh phúc, an lạc và sợ hãi quanh ta. Chỉ cần đọc và áp dụng triệt để những phương pháp thiền sư Thích Nhất Hạnh chia sẻ trong "Hạnh phúc cầm tay", bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, quan hệ tốt hơn với những người xung quanh và nhìn thấy nhiều điều mà trước đây bạn không nhìn thấy. Suy cho cùng hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc luôn đồng hành cùng ta trên mọi nẻo đường, là hạnh phúc cầm tay. Đó là thông điệp Thiền sư Thích Nhất Hạnh muốn truyền tải. Thiền sư Thích Nhất Hạnh là vị thiền sư Việt Nam nổi tiếng toàn thế giới, đi tiên phong trong công cuộc hiện đại hóa Phật giáo và truyền bá Phật giáo sang phương Tây. Thiền sư viết rất nhiều sách bằng tiếng Anh và tiếng Việt để đưa đạo Phật tới đông đảo quần chúng, không phân biệt màu da, quốc tịch, tôn giáo, tầng lớp. Cách diễn giải đạo Phật của thiền sư mang tính thực hành và khoa học hơn là tôn giáo, nên phù hợp với con người hiện đại với những vấn đề đặc thù của thời đại. Mời độc giả xem video: Những hình ảnh đáng yêu của các y bác sỹ trẻ nơi tuyến đầu chống dịch. Nguồn: VTV24.

