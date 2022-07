8 vùng đất gây sửng sốt nhất thế giới, tưởng lạc vào hành tinh khác

Tảng đá Kummakivi, Phần Lan. Cái tên Kummakivi có nghĩa là tảng đá lớn, kỳ lạ. Điều khiến mọi người kinh ngạc là không hiểu sao, một tảng đá lớn như vậy lại có thể nằm trên tảng đá nhỏ hơn ở trạng thái chênh vênh mà vẫn giữ thăng bằng trong bao năm qua. Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân là những dòng sông băng đã tan cách đây hơn 8.000 năm, để lại tảng đá lớn trên nền đá, sau này bị xói mòn dần. Còn theo truyền thuyết của địa phương, thì tảng đá này do người khổng lồ tạo nên. Hang pha lê khổng lồ ở Mexico. Vào năm 2000, hai thợ mỏ đang đào một đường hầm mới thì phát hiện ra một hang pha lê ở độ sâu khoảng 300m. Hang pha lê ngay lập tức gây kinh ngạc bởi hàng trăm khối pha lê lấp lánh khổng lồ, vài khối cao hơn 11 mét và nặng tới 55 tấn, khung cảnh ngoạn mục tại vùng đất này tựa như ở một hành tinh khác. Ảnh: Carsten Peter/National Geographic. Các nhà khoa học ước tính, các tinh thể pha lê đã bắt đầu phát triển khoảng nửa triệu năm về trước và vẫn tiếp tục lớn lên mỗi ngày. Chúng được hình thành nhờ sự tương tác giữa mỏ magma và dòng nước bên trong hang. Ảnh: Astro Gallery Núi cầu vồng Peru được coi là ngọn núi "siêu thực" nhất hành tinh. Theo các chuyên gia về địa chất học, ngọn núi này được bao phủ bởi băng tuyết trong suốt một thời gian dài. Những năm 90, sự tan chảy của sông băng đã tạo ra hiện tượng đa màu kỳ thú cho ngọn núi này. Các loại màu sắc chủ đạo nhìn thấy rõ nhất trên Vinicunca thường là: hồng, trắng, đỏ, xanh, vàng. Trong đó, màu hồng là sự kết hợp giữa đất sét đỏ pha với cát và đá bùn, xanh là sự kết hợp giữa phylit và đất sét magie, vàng là từ sa thạch vôi giàu sunfua và cuối cùng màu trắng là từ đá sa thạch kết hợp với các loại đá chứa canxi cacbonat. Đảo Socotra, Yemen được ví như một bộ sưu tập các sinh vật sống kì lạ và phong phú nhất hành tinh. Đặc biệt, đây là nơi duy nhất trên thế giới có những cây huyết rồng cổ xưa. Cây có tán giống như chiếc ô và nhựa màu đỏ như máu, ngày nay được dùng làm thuốc nhuộm và màu vẽ. Còn ngày nay người ta dùng chúng để sơn và đánh véc ni bàn ghế và vật dụng bằng gỗ. Mạch phun Fly Geyser, Nevada, Mỹ. Mạch phun này dễ gợi liên tưởng đến khung cảnh ngoài hành tinh với màu sắc rực rỡ nổi bật giữa sa mạc Black Rock ở Nevada. Suối phun này hình thành năm 1916 khi một công ty điện khoan thử giếng. (Ảnh: WonderOUT). Hố sụt nằm giữa vùng biển Caribbean, với diện mạo như thể cánh cổng đi đến một thế giới khác. Địa điểm này mang tên “The Great Blue Hole” (Hố Xanh Lớn), trải dài gần 70km ngoài khơi của Belize và gần với dải san hô Lighthouse Reef. “Hố Xanh Lớn” cũng là một phần trong Hệ thống Dự trữ Rạn san hô Belize. Đồng thời, nơi này đã được UNESCO công nhận là một Di sản thế giới do giữ vai trò quan trọng về mặt khoa học và lịch sử. Công viên Trương Gia Giới, Trung Quốc được cho là đã tạo cảm hứng cho việc sáng tạo nên khung cảnh trong Avatar. Khi có sương, những núi đá dạng cột ở đây tựa như đang bay lơ lửng. Khoảng 98% diện tích ở công viên Trương Gia Giới được bao phủ bởi thảm thực vật, gồm nhiều cây hiếm và được coi là kho báu quốc gia. Đặc biệt, trong đó có cây Dove, được gọi là hóa thạch sống, có thể đã tồn tại từ thời kỷ Băng Hà thứ tư. "Thác máu" ở Nam Cực. Theo tờ Business Insider, nhà địa chất Griffith Taylor người Australia là người đầu tiên phát hiện có dòng chảy màu đỏ đậm như máu từ sông băng Taylor (được đặt theo tên ông) xuống hồ Bonney. Ban đầu các nhà khoa học nghĩ rằng nguyên nhân gây ra màu đỏ sẫm trong dòng nước trên là do tảo đỏ sinh sôi, nhưng đến năm 2003, các nhà nghiên cứu lại khẳng định màu đỏ là do hồ nước muối cách đây 5 triệu năm chứa sắt bị oxy hóa. Mời quý độc giả xem video: Brunei - vùng đất của nhiều sự bất ngờ. Nguồn: HTV.

