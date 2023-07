Cận cảnh các loài cây cực thú vị thuộc họ Dứa

Dứa cảnh lệ (Guzmania lingulata) dài 45cm, phân bố từ Trung Mỹ đến Brazil. Loài dứa này thường sống trên thân cây gỗ, nhưng cũng có thể mọc ở nền rừng. Có hoa (lá bắc) màu sắc hấp dẫn, chúng đã được du nhập vào nhiều quốc gia để làm cây cảnh.Dứa tổ chim (Nidularium innocentii) dài 30 cm, được ghi nhận ở Brazil. Bông hoa nhỏ của loài thực vật này nằm gọn trong khoảng lõm do các lá bắc màu sắc rực rỡ tạo thành.Dứa (Ananas comosus) dài 1,5 mét, nguồn gốc chưa được xác định, có thể là Brazil. Loài cây cho quả to và thơm, ăn được này được Christopher Columbus mang về châu Âu lần đầu tiên sau chuyến khám phá châu Mỹ nổi tiếng trong lịch sử.Quạt ba tiêu (Tillandsia cyanea) dài 30 cm, có nguồn gốc từ Ecuador. Loài thực vật họ Dứa này mọc trên các cây gỗ trong rừng ở độ cao từ 600 đến 1.000 mét trên mực nước biển. Hoa của chúng mọc ra từ tán có hình dạng như chiếc quạt.Cây không khí Dyer (Tillandsia dyeriana), được ghi nhận ở các vùng rừng ngập mặn Ecuador. Loài cây có hoa đẹp này đang nguy cấp do sinh cảnh bản địa bị tàn phá. Chúng nằm trong chi Tillandsia, gồm các loài thực vật được gọi là "cây không khí" do có thể sống mà không cần đất.Dứa Lorentz (Deuterocohnia lorentziana) dài 25 cm, là thực vật bản địa ở sinh cành cao và khô trên dãy Andes thuộc Argentina. Loài thực vật này mọc thành bụi trên mặt đất. Chúng có lá mọng nước, giúp sống sót được trong những khoảng thời gian khô hạn.Dứa cảnh hồng tâm (Neoregelia carolinae) dài 30 cm, là thực vật bản địa Brazil. Khi hoa nở, các lá trung tâm của loài cây này từ màu xanh sẽ chuyển sang màu đỏ thẫm. Đây là một loài cây cảnh phổ biến trên thế giới.Dứa nữ hoàng Andes (Puya raimondii) cao 10 mét, phân bố ở miền trung dãu Andes. Đây là loài cây họ Dứa lớn nhất thế giới. Sau nhiều năm sinh trưởng, chúng chỉ mọc ra đúng một cụm hoa khổng lồ, rồi chết đi.Dứa vằn Amazon (Aechmea chantinii) dài 1 mét, là thực vật bản địa ở các rừng mưa Nam Mỹ. Loài dứa biểu sinh lớn này có những chiếc lá dài vằn vện, rìa có gai. Chúng thụ phấn nhờ chim ruồi.Dứa Catopsis floribunda dài 50 cm, phân bố từ bang Florida (Mỹ) đến Venezuela. Loài thực vật biểu sinh này phát triển trong quần xã sinh vật nhiệt đới, nơi chúng hấp thụ nước từ môi trường ẩm ướt. Mời quý độc giả xem video: Hương Vị Nhiệt Đới ở Phú Quốc | VTV Travel.

Dứa cảnh lệ (Guzmania lingulata) dài 45cm, phân bố từ Trung Mỹ đến Brazil. Loài dứa này thường sống trên thân cây gỗ, nhưng cũng có thể mọc ở nền rừng. Có hoa (lá bắc) màu sắc hấp dẫn, chúng đã được du nhập vào nhiều quốc gia để làm cây cảnh. Dứa tổ chim (Nidularium innocentii) dài 30 cm, được ghi nhận ở Brazil. Bông hoa nhỏ của loài thực vật này nằm gọn trong khoảng lõm do các lá bắc màu sắc rực rỡ tạo thành. Dứa (Ananas comosus) dài 1,5 mét, nguồn gốc chưa được xác định, có thể là Brazil. Loài cây cho quả to và thơm, ăn được này được Christopher Columbus mang về châu Âu lần đầu tiên sau chuyến khám phá châu Mỹ nổi tiếng trong lịch sử. Quạt ba tiêu (Tillandsia cyanea) dài 30 cm, có nguồn gốc từ Ecuador. Loài thực vật họ Dứa này mọc trên các cây gỗ trong rừng ở độ cao từ 600 đến 1.000 mét trên mực nước biển. Hoa của chúng mọc ra từ tán có hình dạng như chiếc quạt. Cây không khí Dyer (Tillandsia dyeriana), được ghi nhận ở các vùng rừng ngập mặn Ecuador. Loài cây có hoa đẹp này đang nguy cấp do sinh cảnh bản địa bị tàn phá. Chúng nằm trong chi Tillandsia, gồm các loài thực vật được gọi là "cây không khí" do có thể sống mà không cần đất. Dứa Lorentz (Deuterocohnia lorentziana) dài 25 cm, là thực vật bản địa ở sinh cành cao và khô trên dãy Andes thuộc Argentina. Loài thực vật này mọc thành bụi trên mặt đất. Chúng có lá mọng nước, giúp sống sót được trong những khoảng thời gian khô hạn. Dứa cảnh hồng tâm (Neoregelia carolinae) dài 30 cm, là thực vật bản địa Brazil. Khi hoa nở, các lá trung tâm của loài cây này từ màu xanh sẽ chuyển sang màu đỏ thẫm. Đây là một loài cây cảnh phổ biến trên thế giới. Dứa nữ hoàng Andes (Puya raimondii) cao 10 mét, phân bố ở miền trung dãu Andes. Đây là loài cây họ Dứa lớn nhất thế giới. Sau nhiều năm sinh trưởng, chúng chỉ mọc ra đúng một cụm hoa khổng lồ, rồi chết đi. Dứa vằn Amazon (Aechmea chantinii) dài 1 mét, là thực vật bản địa ở các rừng mưa Nam Mỹ. Loài dứa biểu sinh lớn này có những chiếc lá dài vằn vện, rìa có gai. Chúng thụ phấn nhờ chim ruồi. Dứa Catopsis floribunda dài 50 cm, phân bố từ bang Florida (Mỹ) đến Venezuela. Loài thực vật biểu sinh này phát triển trong quần xã sinh vật nhiệt đới, nơi chúng hấp thụ nước từ môi trường ẩm ướt. Mời quý độc giả xem video: Hương Vị Nhiệt Đới ở Phú Quốc | VTV Travel.