Tiết lộ sốc về vợ đầu tiên của Adam: Quái vật, trái ngược Eva

1. Lilith không có nguồn gốc từ Kinh Thánh. Mặc dù nhiều người cho rằng Lilith xuất hiện trong Sáng Thế Ký, nhưng thực tế bà không được đề cập trong Kinh Thánh chính thống. Hình tượng Lilith có nguồn gốc từ các văn bản Do Thái cổ như Talmud và Midrash. Ảnh: Pinterest. 2. Được cho là vợ đầu tiên của Adam. Theo truyền thuyết, Lilith là người vợ đầu tiên của Adam, được tạo ra từ đất giống như ông. Tuy nhiên, bà từ chối phục tùng Adam và rời khỏi Vườn Địa Đàng, từ đó trở thành một biểu tượng của sự tự do và độc lập. Ảnh: Pinterest. 3. Bị biến thành một con quỷ trong một số truyền thuyết. Sau khi rời bỏ Adam, Lilith bị xem là một con quỷ chuyên hại trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai. Nhiều bùa chú cổ xưa được tạo ra để xua đuổi bà và bảo vệ trẻ em khỏi sự quấy nhiễu của bà. Ảnh: Pinterest. 4. Xuất hiện trong nhiều nền văn hóa khác nhau. Hình tượng Lilith không chỉ xuất hiện trong thần thoại Do Thái mà còn có mặt trong văn hóa Lưỡng Hà, Babylon và Sumer, nơi bà được mô tả như một linh hồn gió hoặc một nữ quỷ ban đêm. Ảnh: Pinterest. 5. Có nhiều phiên bản khác nhau về câu chuyện của Lilith. Trong một số truyền thuyết, Lilith là một thực thể hắc ám, nhưng trong những câu chuyện khác, bà là một vị nữ thần bảo vệ phụ nữ khỏi sự bất công. Những cách hiểu khác nhau về Lilith khiến bà trở thành một nhân vật huyền thoại đầy sức hút. Ảnh: Pinterest. 6. Biểu tượng của nữ quyền và sự độc lập thời hiện đại. Trong thời hiện đại, Lilith trở thành một biểu tượng cho phong trào nữ quyền, thể hiện sự mạnh mẽ, tự do và không chịu sự kiểm soát của nam giới. Ảnh: Pinterest. 7. Xuất hiện trong nhiều tác phẩm văn học và văn hóa đại chúng. Hình tượng Lilith đã truyền cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học, điện ảnh, truyện tranh và trò chơi điện tử, từ các tiểu thuyết giả tưởng cho đến những bộ phim kinh dị. Ảnh: Pinterest. 8. Vẫn là một nhân vật gây tranh cãi. Một số người xem Lilith như một biểu tượng tích cực của sự độc lập, trong khi những người khác lại coi bà là một nhân vật phản diện nguy hiểm. Dù thế nào đi nữa, Lilith vẫn là một trong những nhân vật huyền thoại bí ẩn và hấp dẫn nhất trong lịch sử nhân loại. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Những cây có hình thù kỳ dị: Cây như quái vật, cây như ác quỷ.

