Chỉ điểm 7 mẹo phong thủy thổi bừng tài lộc, kích hoạt vận may

Trong phong thủy, có những cách bày trí hoặc những vật phẩm không thể thiếu nếu bạn muốn thu hút tài lộc, bình an cho bản thân và gia đình.

1. Bố trí, trang trí cửa ra vào

Muốn mọi điều trong căn nhà diễn ra suôn sẻ thì yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến phong thủy nhà ở đó chính là cửa ra vào.

Trong phong thủy, cửa ra vào không chỉ là nơi mỗi thành viên ra vào hay đón tiếp khách khứa mà còn là “điểm đón đầu” những luồng khí tốt, giàu có đến với gia chủ. Tuy nhiên, nếu không bố trí và trang trí cửa một cách hợp lý, vô tình bạn đang “rước” những điều không may, hay luồng khí xấu vào nhà làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tài lộc của gia đình.

Hãy giữ thói quen mở cửa ít nhất một lần mỗi ngày, đây là cách “gọi mời” năng lượng tốt hữu hiệu nhất bạn có thể làm, giúp lưu thông khí trong nhà. Khí lưu thông không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe các thành viên trong gia đình mà còn ảnh hưởng đến tài lộc và vận may của mọi người.

Bên cạnh đó, việc trang trí cửa ra vào hợp với mệnh phong thủy của gia chủ, hay lắp những chiếc đèn có công suất lớn hơn, sáng hơn, sơn lại màu cửa, lau dọn cửa trước sạch sẽ hàng ngày,… cũng là những cách khiến căn nhà của bạn luôn tràn ngập năng lượng tốt.

2. Lau chùi sạch sẽ bảng tên/số nhà

Bảng số/tên nhà cần được chăm chút kỹ lưỡng và để ở nơi dễ nhìn. Bảng số rõ ràng, độc đáo hoặc có đèn nhấp nháy sẽ giúp thu hút tài lộc, đưa Thần Tài gõ cửa đúng ngôi nhà bạn.

3. Treo chuông gió ngoài cửa trước

Chuông gió không chỉ là vật trang trí thêm cho ngôi nhà của bạn thêm sinh động mà còn là vật phẩm phong thủy mang lại may mắn nên được treo ở cửa trước của ngôi nhà.

Khi treo chuông gió ở cửa trước, âm thanh chuông rung chính là nguồn năng lượng vô hình cực tốt cho căn nhà bạn. Chuông gió rung sẽ thu hút sự chú ý, mời gọi những điều may mắn, an lành đến cho cuộc sống của bạn.

4. Trồng cây xanh trong nhà hoặc trước nhà

Ảnh minh họa. Theo quan niệm về phong thủy, cây xanh mang lại khá nhiều lợi ích, đặc biệt những loại cây mọng nước là biểu tượng cho sự cát tường nên thường được mọi người ưa chuộng. Tại sao bạn không lên ý tưởng trồng ngay một số loại cây xanh trong nhà hoặc trước cửa nhà đang trống, vừa làm cảnh, tạo không gian xanh mát, vừa đem lại thịnh vượng cho gia đình.



Cây xanh nên đặt ở phía Đông, Đông Nam của ngôi nhà hay văn phòng, cây sẽ giúp nghề nghiệp của bạn thăng tiến, tăng tuổi thọ người trong nhà. Một số loại cây được xem là cây tài lộc phong thủy như: ngọc bích có lá giống viên đá cẩm thạch, hoa cúc, mẫu đơn, hay các loại cây lọc khí như lưỡi hổ, thường xuân,…

Tuyệt đối tránh trồng các loại cây có gai nhọn trong nhà mà chỉ nên trồng bên ngoài như xương rồng, tạo nên dòng năng lượng độc hại có thể gây bệnh tật hay bất hạnh cho gia chủ.

5. Hướng nhà tài lộc

Nếu ngôi nhà mà gia đình bạn đang ở hoặc những vật dụng, nội thất trong nhà đã được xem xét kỹ lưỡng và bố trí hợp lý về mặt phong thủy thì việc này không quá cần thiết, nếu chưa thì việc sửa sang lại nhà cửa ở những phương hướng và khu vực nhất định rất có khả năng tăng thêm nhiều tài lộc cho gia chủ.

Theo các chuyên gia, thông thường phương hướng tài lộc đều nằm ở hướng Đông Nam của căn nhà và nằm ở phía trên. Nếu bạn sống ở trong một căn phòng thì nơi này nằm ở bên trái từ cửa nhìn vào, bạn nên dựa vào mẹo này để sắp xếp giường ngủ và nội thất hợp lý.

6. Trang trí nhà cửa bằng các vật dụng hình thù hợp phong thủy

Trang trí nhà bạn bằng các đồ đạc có hình dạng thích hợp để thu hút năng lượng tốt. Hình chữ nhật tượng trưng cho Mộc, hình vuông cho Thổ và hình lượn sóng cho Thủy – những hành đem lại may mắn và tiền bạc. Bạn cũng có thể chọn tranh ảnh, drap giường hay áo gối có họa tiết dạng như trên.

7. Vật phẩm rước tài lộc vào nhà

Các học thuyết về phong thủy luôn có một giá trị to lớn trong đời sống tinh thần của người Việt. Trong các quan niệm của phong thủy từ xa xưa luôn tồn tại những biểu tượng, linh vật tượng trưng cho may mắn, tiền tài và bình an.

Một số vật phẩm phong thủy phổ biến có ý nghĩa cầu tiền tài, may mắn mà bạn có thể lựa chọn như quả cầu phong thủy, đá phong thủy, tượng ngọc kim loại hay thủy tinh hình tì hưu, con rồng, con rùa, tượng Phúc - Lộc - Thọ,… Mèo chiêu tài cũng là vật trang trí đáng yêu và rất có tác dụng trong việc tăng thêm may mắn về tiền bạc cho gia đình. Ý nghĩa và màu sắc tươi sáng của mèo chiêu tài cũng giúp đường tài lộc của chúng ta may mắn hơn.

8. Đồng tiền xu treo lên cửa ra vào

Tiền xu được đúc hình tròn tượng trưng cho trời, giữa là lỗ hình vuông tượng trưng cho đất. Trời ngoài, đất trong tượng trưng cho sự thịnh vượng. Vì vậy, treo những đồng tiền chéo nhau và kết nối chúng bằng một sợi dây màu đỏ, sau đó treo lên các cửa ra vào sẽ giúp giữ được năng lượng tiền bạc trong nhà. Dùng 9 hoặc 6 đồng tiền xu cho cửa chính và những cửa còn lại thì treo số lượng ít hơn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo