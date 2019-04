Khủng khiếp lời nguyền biển cả nhấn chìm con tàu suốt 90 năm

Xác tàu đắm Manasoo được tìm thấy bên dưới vùng nước Hồ Huron, Canada năm 2018. Con tàu mất tích suốt 90 năm được cho là có liên quan đến một lời nguyền biển cả. Cụ thể, trước khi gặp nạn, tàu Manasoo được hạ thủy và đưa vào sử dụng với tên gọi Macassa tại thành phố Glasgow, Scotland từ năm 1888. Trong suốt 39 năm sau đó, con tàu Macassa hoạt động bình thường với nhiều chuyến đi biển an toàn tại bến cảng Macassa của Canada. Tuy nhiên, số phận của con tàu thay đổi khi nó được đổi chủ. Người chủ mới cũng quyết định đổi tên nó từ Macassa sang Manasoo năm 1928. Các thủy thủ thời xưa tin rằng, khi một con tàu đổi tên so với ban đầu thì nó hoặc người chủ sẽ vướng phải lời nguyền nghiệt ngã và gặp những điều xui xẻo. Không biết là trùng hợp ngẫu nhiên hay lời nguyền thực sự linh nghiệm khi chưa đầy 1 năm sau khi đổi tên, tàu Manasoo gặp nạn. Cụ thể, con tàu gặp cơn bão lớn khiến nó bị đắm và mất tích trên biển vào tháng 9/1928. Toàn bộ hàng hóa trên tàu chìm cùng con tàu xấu số. 16 người trên tàu Manasoo thiệt mạng trong thảm kịch chìm tàu trên. Trong suốt nhiều thập kỷ, vị trí xác tàu Manasoo gặp nạn là một bí ẩn lớn. Trước sự việc này, nhiều người tin rằng việc đổi tên của con tàu so với ban đầu sẽ khiến con tàu gặp chuyện xui xẻo vì vướng lời nguyền bí ẩn. Mời độc giả xem video: Trailer Lời nguyền huyết ngải (nguồn: CGV Cinemas Vietnam/Youtube).

