Bí ẩn muôn đời không lời giải về Tây Tạng huyền bí

Một trong những bí ẩn kinh thiên ở Tây Tạng "thách đố" giới khoa học là về người tuyết Yeti. Sinh vật huyền bí này được báo cáo nhiều lần xuất hiện tại vùng đất này. Yeti được mọi người biết đến là sinh vật to lớn, mình đầy lông lá, đi bằng 2 chân giống con người. Các chuyên gia đã nỗ lực tìm kiếm tung tích người tuyết Yeti để giải mã xem sinh vật bí ẩn này là thực chất là gì. Một số chuyên gia đã tìm được bằng chứng cho thấy Yeti là một con gấu nâu. Tuy nhiên, câu trả lời này không nhận được sự đồng tình của mọi người. Do vậy, người ta tiếp tục tìm kiếm tung tích của người tuyết Yeti tại Tây Tạng. Một bí ẩn nổi tiếng khác ở Tây Tạng là về những người kể chuyện về vua Gesar. "Life of King Gesar" (cuộc đời vua Gesar) là tác phẩm sử thi nổi tiếng chủ yếu được truyền miệng từ đời này sang đời khác. Theo các chuyên gia, bản anh hùng ca về cuộc đời vua Gesar có niên đại khoảng 1.000 năm tuổi. Vua Gesar được phái xuống từ Thiên đường để thu phục các linh hồn và ác quỷ tác oai tác quái ở Tây Tạng. Ông cũng cai trị vương quốc Ling huyền thoại. Theo những người kể chuyện về vua Gesar, họ gặp nhà vua hay thần linh trong giấc mơ. Sau khi tỉnh dậy, họ đột nhiên có khả năng kể chuyện một cách rành rọt về cuộc đời vua Gesar được viết thành hơn 1 triệu câu thơ. Những người này có thể kể trôi chảy toàn bộ tác phẩm sử thi trên dù không biết đọc chữ hay viết chữ. Sự việc này khiến giới khoa học vô cùng bất ngờ và cảm thấy khó hiểu khi chưa thể lý giải sự việc bí ẩn này. Mời quý độc giả xem video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)

