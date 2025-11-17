Khẩn cấp sơ tán hàng chục hộ dân do có nhiều vết nứt mới trên núi Ngang

Phát hiện nhiều vết nứt có nguy cơ sạt lở trên khu vực núi Ngang, lực lượng chức năng di dời khẩn cấp 59 hộ dân ở xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) đến nơi an toàn .

Chiều 17/11, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 Trà My cho biết, trên địa bàn có mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực xuất hiện nhiều vết nứt trên các sườn núi, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

Theo đó, qua kiểm tra thực địa, lực lượng chức năng phát hiện tại núi Ngang có từ 5 đến 7 vết nứt, mỗi vết dài 70 - 100m, có điểm rộng đến 2m. Nguy cơ sạt lở đe dọa trực tiếp khu dân cư sinh sống phía dưới chân núi.

Lực lượng chức năng khảo sát thực địa phát hiện vết nứt trên núi Ngang.

Trước tình hình cấp bách, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 phối hợp chính quyền các xã Sơn Cẩm Hà, Thạnh Bình và Phước Trà tổ chức di dời 59 hộ dân với 224 nhân khẩu đến khu vực an toàn. Đồng thời, flycam được huy động để quét, rà soát các vị trí xung quanh nhằm kịp thời phát hiện diễn biến bất thường dưới tác động mưa lũ.

Cũng trong chiều 17/11, tại Km59+300 trên tuyến quốc lộ 14E đoạn qua thôn Trà Huỳnh (xã Phước Trà) xảy ra sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông. Các lực lượng đang tập trung khoanh vùng, khắc phục, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Lực lượng chức năng nhanh chóng hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn.

Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản. Các đơn vị chức năng tiếp tục ứng trực, theo dõi nhằm chủ động xử lý tình huống xấu có thể xảy ra.

Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ cho biết, trong 24 giờ qua, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã có mưa to, mưa rất to như: Khâm Đức 296mm, Thành Mỹ 270mm, La Êê 297,6mm, Trà Dơn 202,6mm, Hiệp Đức 217,2mm…

Hiện, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn đang lên nhanh. Mực nước trên sông Vu Gia đang ở mức trên báo động 3, sông Thu Bồn trên báo động 2, sông Hàn và sông Tam Kỳ dưới báo động 1.

>>> Mời độc giả xem thêm video Sạt lở trên đèo Khánh Lê: