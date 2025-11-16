Sử dụng Flycam, chó nghiệp vụ tìm người mất tích do sạt lở núi ở Đà Nẵng

Vụ sạt lở núi tại xã biên giới Hùng Sơn, TP Đà Nẵng khiến 3 người dân mất tích và hơn 200m đường giao thông bị vùi lấp.

Hiện trường sạt lở nằm ở khu vực đầu nguồn, nơi hàng ngàn mét khối đất đá bất ngờ đổ ập xuống, cuốn trôi 3 người dân và vùi lấp nhiều tài sản của người dân. Ba người mất tích được xác định là ông Zơ Râm Nhô, bà Bríu Thị Tép và cháu Hốih Zi Nút. Địa hình dốc, bùn đất nhão đặc khiến việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn.

“Bộ đội đến rất nhanh tại hiện trường. Chúng tôi rất mong bộ đội sớm tìm kiếm các nạn nhân. Và hiện nay bộ đội đã hỗ trợ một số hộ ở nơi nguy hiểm về nơi an toàn để sớm ổn định lại tinh thần”, anh Pơloong Bơ, người dân thôn H Jun, xã Hùng Sơn cho biết.

Quân đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm tại hiện trường

UBND thành phố Đà Nẵng giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm lực lượng chủ trì, chịu trách nhiệm quyết định toàn bộ các phương án cứu hộ, cứu nạn, phối hợp chặt chẽ các lực lượng biên phòng, dân quân, công an và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích.

Hơn 150 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện cơ giới đang có mặt tại hiện trường. Lực lượng tìm kiểm sử dụng thiết bị bay không người lái để trinh sát từ trên cao, dùng chó nghiệp vụ rà phía dưới. Lực lượng làm nhiệm vụ tại chỗ tiếp tục cắm mốc, phong tỏa, cấm tuyệt đối người dân vào khu vực sạt lở, đồng thời tổ chức trinh sát các điểm nứt mới có nguy cơ tiếp tục sụt trượt.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (đứng) trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn

Thượng tá Lê Thanh Sơn, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Thạnh Mỹ, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tìm phương án tiếp cận và tìm nạn nhân bị mấ tích. Tuy nhiên do điều kiện đất đá sạt lở rất lớn và địa hình khá phức tạp cho nên công tác bảo đảm an toàn luôn phải được chú trọng đầu tiên”.

Sử dụng flycam tìm kiếm từ trên cao

Trước nguy cơ núi tiếp tục sạt trượt, chính quyền và cơ quan chức năng sơ tán khẩn cấp 171 hộ dân ở hai thôn Glao và H Jun, bố trí ăn ở tạm thời. Người dân tại nơi sơ tán được cấp gạo, thực phẩm và có dân quân, giáo viên và bộ đội biên phòng hỗ trợ nấu ăn.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng lên hiện trường động viên các lực lượng tìm kiếm, người dân nơi sơ tán. Địa hình khu vực bị chia cắt, đất đá tiếp tục dịch chuyển khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Địa hình phức tạp, bùn đất nhão, nguy cơ tiếp tục sạt lở núi rất cao

Ông Trần Nam Hưng cho biết, việc tìm kiếm người mất tích là ưu tiên hàng đầu nhưng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng: “Thời tiết phù hợp thì sẽ tổng lực tìm người ngay. Tinh thần chỉ đạo là làm hết sức có thể để tìm kiếm người mất tích nhưng yêu cầu tuyệt đối không để anh em, lực lượng của mình khi vào tìm người, cứu người gặp nguy hiểm”.