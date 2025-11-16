Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Sử dụng Flycam, chó nghiệp vụ tìm người mất tích do sạt lở núi ở Đà Nẵng

Vụ sạt lở núi tại xã biên giới Hùng Sơn, TP Đà Nẵng khiến 3 người dân mất tích và hơn 200m đường giao thông bị vùi lấp. 

Theo Thành Long/VOV- miền Trung

Hiện trường sạt lở nằm ở khu vực đầu nguồn, nơi hàng ngàn mét khối đất đá bất ngờ đổ ập xuống, cuốn trôi 3 người dân và vùi lấp nhiều tài sản của người dân. Ba người mất tích được xác định là ông Zơ Râm Nhô, bà Bríu Thị Tép và cháu Hốih Zi Nút. Địa hình dốc, bùn đất nhão đặc khiến việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn.

“Bộ đội đến rất nhanh tại hiện trường. Chúng tôi rất mong bộ đội sớm tìm kiếm các nạn nhân. Và hiện nay bộ đội đã hỗ trợ một số hộ ở nơi nguy hiểm về nơi an toàn để sớm ổn định lại tinh thần”, anh Pơloong Bơ, người dân thôn H Jun, xã Hùng Sơn cho biết.

Quân đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm tại hiện trường

Quân đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm tại hiện trường

UBND thành phố Đà Nẵng giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm lực lượng chủ trì, chịu trách nhiệm quyết định toàn bộ các phương án cứu hộ, cứu nạn, phối hợp chặt chẽ các lực lượng biên phòng, dân quân, công an và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích.

Hơn 150 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện cơ giới đang có mặt tại hiện trường. Lực lượng tìm kiểm sử dụng thiết bị bay không người lái để trinh sát từ trên cao, dùng chó nghiệp vụ rà phía dưới. Lực lượng làm nhiệm vụ tại chỗ tiếp tục cắm mốc, phong tỏa, cấm tuyệt đối người dân vào khu vực sạt lở, đồng thời tổ chức trinh sát các điểm nứt mới có nguy cơ tiếp tục sụt trượt.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (đứng) trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (đứng) trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn

Thượng tá Lê Thanh Sơn, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Thạnh Mỹ, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tìm phương án tiếp cận và tìm nạn nhân bị mấ tích. Tuy nhiên do điều kiện đất đá sạt lở rất lớn và địa hình khá phức tạp cho nên công tác bảo đảm an toàn luôn phải được chú trọng đầu tiên”.

Sử dụng flycam tìm kiếm từ trên cao

Sử dụng flycam tìm kiếm từ trên cao

Trước nguy cơ núi tiếp tục sạt trượt, chính quyền và cơ quan chức năng sơ tán khẩn cấp 171 hộ dân ở hai thôn Glao và H Jun, bố trí ăn ở tạm thời. Người dân tại nơi sơ tán được cấp gạo, thực phẩm và có dân quân, giáo viên và bộ đội biên phòng hỗ trợ nấu ăn.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng lên hiện trường động viên các lực lượng tìm kiếm, người dân nơi sơ tán. Địa hình khu vực bị chia cắt, đất đá tiếp tục dịch chuyển khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Địa hình phức tạp, bùn đất nhão, nguy cơ tiếp tục sạt lở núi rất cao

Địa hình phức tạp, bùn đất nhão, nguy cơ tiếp tục sạt lở núi rất cao

Ông Trần Nam Hưng cho biết, việc tìm kiếm người mất tích là ưu tiên hàng đầu nhưng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng: “Thời tiết phù hợp thì sẽ tổng lực tìm người ngay. Tinh thần chỉ đạo là làm hết sức có thể để tìm kiếm người mất tích nhưng yêu cầu tuyệt đối không để anh em, lực lượng của mình khi vào tìm người, cứu người gặp nguy hiểm”.

#sạt lở núi #Đà Nẵng #tìm kiếm #flycam #chó nghiệp vụ

Bài liên quan

Xã hội

Công trình trên taluy âm đèo Tà Nung tiềm ẩn nguy cơ sạt lở mùa mưa

Tại đèo Tà Nung, nhiều hạng mục xây dựng trên taluy âm dốc lớn, thiếu gia cố, làm tăng nguy cơ sạt lở nặng nề hơn trong mùa mưa và khiến người đi đường lo ngại.

Ngày 14/11, ghi nhận thực tế tại đèo Tà Nung (tỉnh lộ DT725, phường Cam Ly – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho thấy nhiều hạng mục xây dựng được thi công ngay trên phần taluy âm có độ dốc lớn, nhưng không có biện pháp gia cố phù hợp. Các lối đi, bậc thang và sàn gỗ được neo trực tiếp vào sườn dốc yếu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong thời điểm mưa nhiều.

z7226610282691-d6ba701305f3f8d424eef30930741e96.jpg
Công trình bên đèo Tà Nung (tỉnh lộ DT725, phường Cam Ly – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng)
Xem chi tiết

Xã hội

Sơ tán gần 700 người dân Đà Nẵng đến nơi an toàn sau vụ sạt lở kinh hoàng

 Đà Nẵng phong tỏa hiện trường vụ sạt lở quả đồi giữa rời nắng ráo nghi làm 3 người mất tích, sơ tán gần 700 người dân về khu vực an toàn.

Tối 14/11, thông tin từ lãnh đạo xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, tính đến 20h tối nay, ba người nghi bị vùi lấp trong vụ sạt lở xảy ra sáng cùng ngày vẫn mất liên lạc. Chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm kiếm tung tích các nạn nhân.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, xã đã tổ chức di dời khẩn cấp 171 hộ với 664 người của hai thôn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trong đó, 87 hộ với 350 nhân khẩu ở thôn H’juh được sơ tán về thôn Cha’lăng; 84 hộ với 314 nhân khẩu ở thôn G’lao được chuyển đến Trường Tiểu học Gari và thôn Ch’lăng để tạm trú.

Xem chi tiết

Xã hội

Sạt lở kinh hoàng giữa trời nắng ráo ở Đà Nẵng

Ngọn núi ở Đà Nẵng bị sạt lở với rất nhiều cây rừng bị đất cuốn đi trong tích tắc, trên núi đất đá ào ạt đổ như thác xuống khu vực đất canh tác của người dân.

Ngày 14/11, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở núi khiến nhiều nhà canh rẫy bị vùi lấp, 3 người dân mất liên lạc.

son-2-wguy.jpg
Một khối lượng đất khổng lồ từ trên núi đổ ập xuống lấp con đường vào thôn Pứt.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Nhà giáo hưởng lương thế nào?

Nhà giáo hưởng lương thế nào?

Theo Bộ GD&ĐT, ngoài lương, nhà giáo được hưởng một số loại phụ cấp gồm: phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi nghề mức từ 25% - 70%. 