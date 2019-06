Quái vật biển hình người càn quét Nam Cực, khiếp hơn Loch Ness?

Cùng với quái vật hồ Loch Ness, quái vật biển hình người bí ẩn Ningen đã lọt vào top đầu những bí ẩn không thể giải quyết được của đại dương. Ningen, quái thú bí ẩn bậc nhất thế giới, được người Nhật Bản phát hiện ra vào năm 1990, và trong gần 30 năm qua đã làm giới khoa học gia nước này đau đầu. Quái vật này có cái tên Ningen, trong tiếng Nhật có nghĩa là... "con người". Đến giờ, lý do Ningen có cái tên đó vẫn là một bí ẩn, vì về cơ bản chẳng có con người nào có thể cao to tới 30 mét, lại có bộn da trơn nhẵn trắng muốt không lông như chúng. Năm 2007, một nhà khoa học người Nhật đã chia sẻ về một con quái vật do chính mắt ông nhìn thấy. Ông cho biết bản thân đã nhìn thấy một sinh vật bí ẩn dưới đáy đại dương tại Nam Cực. Nó có màu trắng, dài tới 30m, mang thân hình của một loài cá nhưng có 2 tay giống như người. Mọi người đều cho rằng đó là một câu chuyện hoang đường. Nhưng thái độ tất cả đã thay đổi kể từ khi một đoạn video kỳ lạ xuất hiện, trong đó ghi lại một sinh vật biển khổng lồ có hình dạng rất bí ẩn mà không ai giải thích được. Suốt nhiều năm, tin đồn bắt đầu lan tỏa về một quái vật biển hình người bí ẩn chưa từng được biết đến, đang lẩn khuất đâu đó trong vùng nước băng giá tại Nam Cực. Theo lời đồn, Ningen là một con quái vật được cho là đã tồn tại cùng thời với voi mammoth, nhưng vượt qua được sự khắc nghiệt của thiên nhiên và bàn tay của con người để tồn tại đến tận ngày hôm nay. Có nhiều trường hợp cho rằng đã trông thấy Ningen. Đầu tiên là một ngư dân người Nhật vào năm 1990, cho rằng ông đã trông thấy một sinh vật khổng lồ màu trắng và có hình giống con người trên biển Thái Bình Dương. Trong báo cáo của một đoàn thám hiểm tại khu vực gần Nam Cực, họ trông thấy vật thể lạ ở phía xa. Lúc đầu, đoàn thuyền cho rằng đó có thể là một tàu ngầm, nhưng khi lại gần quan sát thì không phải. Vật họ tưởng là tàu ngầm hóa ra là một sinh vật sống khổng lồ, và gần như ngay lập tức nó lặn sâu xuống làn nước lạnh giá của Nam Cực. Một số báo cáo khác cho biết Ningen xuất hiện cả ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Ngoài ra, có thông tin chỉ ra rằng Ningen là loài vật sống về đêm, lại chọn các khu vực nước sâu, lạnh để sinh sống. Cũng vì vậy mà bí ẩn về Ningen ngày càng khó kiểm chứng, vì việc theo sát một sinh vật biển sống về đêm là chuyện rất khó khăn. Khoa học cũng đặt ra một vài giả thuyết về sinh vật bí ẩn này. Nổi bật nhất làgiả thuyết cho rằng Ningen là một con cá đuối khổng lồ, thỉnh thoảng nổi lên mặt nước để "tạo tiếng vang" cho những người giàu tưởng tượng Các chuyên gia đưa ra thêm một giả thuyết khác, đó là một con cá voi bạch tạng. Tuy nhiên, đến nay người ta vẫn không thể xác định nó thuộc loài nào. Ngoài thể hình khổng lồ ra, Ningen cũng có nhiều điểm khá giống với con người như có hai tay và hai chân với đầy đủ các ngó . Nếu so sánh với quái vật hồ Loch Ness, quái vật Ningen còn có phần huyền bí và khó lý giải hơn. Liệu nó có đáng sợ hơn cả Loch Ness? Mời quý vị xem video: Quái vật hồ Loch Ness xuất hiện ở Trung Quốc?

