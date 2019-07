Những nơi kỳ lạ nhất trên trái đất bạn nên một lần ghé thăm

1. Salar De Uyuni

Nằm trong địa phận Potosí và Oruro của Bolivia, đây là chảo muối lớn nhất thế giới. Và khi một màng nước mỏng tập hợp trên bề mặt, nó cũng là tấm gương tự nhiên lớn nhất thế giới. Cảnh tượng đẹp nhất của không gian này có thể được quan sát từ trung tâm đảo Incahuasi. Salar De Uyuni là phần còn lại của một hồ nước thời tiền sử đã khô cạn và để lại không gian trống của muối trắng sáng. Nơi này có những đàn hồng hạc lớn mà bạn có thể ngắm chúng gặm cỏ trong nước. Thời gian tốt nhất để ghé thăm nơi này là vào tháng Bảy và tháng Mười. 2. Hồ Natron

Tìm kiếm những nơi kỳ lạ nhất trên trái đất? Bạn nghĩ sao về chiếc hồ đáng sợ nằm ở Tazania, châu Phi này? Động vật chết trong hồ được biến thành tượng, thông qua quá trình vôi hóa. Sự hiện diện của khối lượng lớn bicarbonate natri đảm bảo chúng biến thành xác ướp. Và vì độ kiềm cao, hồ có màu đỏ. Đây là lý do tại sao hồ này còn được gọi là Hồ ma. Bất chấp tất cả nó là bãi chăn thả ưa thích cho những con thiên nga và hồng hạc nhỏ. 3. Cây cầu Die Rakotzbrück

Cây cầu Die Rakotzbrück được xây dựng vào thế kỷ 19 ở Đức nổi tiếng với độ chính xác độc đáo. Trên hồ nước, cây cầu và sự phản chiếu của nó hợp nhất thành một vòng tròn đá hoàn chỉnh và hoàn hảo, bất kể bạn nhìn thấy nó từ đâu. Có lẽ đây là lý do tại sao cây cầu còn được gọi là Cầu Devil. Có vẻ như các nhà kiến trúc xây cây cầu nhấn mạnh vào tính thẩm mỹ của nó hơn là tiện ích của nó. Cả hai đầu của Rakotzbrücke đều có các đỉnh đá mỏng được lắp đặt, để làm cho nó trông giống như các cột đá bazan tự nhiên, thường thấy ở nhiều vùng của Đức. 4. Điểm dốc – Slope Point

Slope Point là điểm cực nam South Island, New Zealand. Khu rừng ở đây là nơi có những cây bị xoắn và bị nghiêng theo chiều gió vĩnh viễn nhờ những cơn gió mạnh ở Nam Cực. Gió nhiều? Đây là một trong những nơi có nhiều gió nhất trên thế giới. Cảnh tượng ngày càng thêm ẩn tượng bởi những vách đá gồ ghề, bị xói mòn bởi những cơn gió mạnh theo thời gian. Nơi này được sử dụng để chăn nuôi cừu, mặc dù không có nhà xung quanh. 5. Công viên dưới nước

Danh sách này sẽ thiếu hoàn hảo nếu không kể đến một cảnh đẹp dưới nước. Một trong những nơi kỳ lạ nhất thế giới, nằm trong Hồ Xanh ở Tragoess, Áo. Đây là một công viên chính hiệu được xây trên mặt đất nhưng lại hoàn toàn bị ngập nước trong mùa xuân. Rốt cuộc, những người nhặt rác cần phải nghỉ ngơi và thư giãn. Đây được coi là một trong những vùng nước tuyệt vời nhất để lặn ở khắp châu Âu do hiện tượng tự nhiên hiếm thấy. 6. Đường hầm tình yêu

Một phần của đường sắt công nghiệp ở Ukraine, đường hầm lá xanh này có vẻ như là một nơi chỉ có trong cổ tích. Nó được biết đến là một điểm đến yêu thích cho các cặp vợ chồng đi dạo buổi sáng hoặc buổi tối. Nếu bạn lên kế hoạch để gây bất ngờ cho người yêu của bạn vào ngày Valentine, hãy từ bỏ chuyến đi thông thường đến Disneyland và đặt chuyến đi đến Ukraine. Bạn sẽ không thất vọng bởi mọi thứ mà Ukraine có. Vẻ đẹp của Đường hầm tình yêu sẽ làm bạn kinh ngạc. 7. Sông Ca-no Cristales

Vào những tháng mùa hè, dòng sông Colombia này chuyển sang màu đỏ. Trên thực tế, lòng sông được bao phủ bởi một loài thực vật độc đáo dưới lòn sông, và nó có màu đỏ. Đây là một trong những nơi bí ẩn trên trái đất. Con sông này thường được gọi là sông Năm màu sắc hay còn gọi là Cầu vồng lỏng. 8. Điểm giao thoa giữa sông Rhone và Arve

Có một sự tương phản được nhìn thấy giữa hai con sông của Geneva Thụy Sĩ; Một màu xanh và màu nâu khác. Chúng không bao giờ trộn lẫn hoàn toàn do sự khác biệt về mật độ. Thật khó để bỏ qua bởi sự kỳ diệu của thiên nhiên và không cảm thấy choáng ngợp bởi bất cứ điều gì thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. 9. Hang pha lê khổng lồ

Hang động khổng lồ Crystal tại mỏ Naica cũng là một trong những nơi kỳ lạ nhất trên Trái đất. Sâu trong ruột của Trái đất, những cột khoáng sản sáng bóng khổng lồ này đủ để khiến bạn cảm thấy ngột ngạt. Cấu trúc như ngà voi ma mút này đã phát triển bên dưới Mexico trong hơn 500.000 năm. Tất cả những người yêu thiên nhiên phải ghé thăm nơi này ít nhất một lần. 10. Núi cầu vồng

Được bao phủ trong các màu sắc xanh pastel, đỏ dữ dội, xanh lá cây, hồng và vàng. Hiện tại không có giải thích khoa học cho hiện tượng này. Thường được gọi là Vinicunca hoặc Montanã de Siete Colores, Rainbow Mountain là một đỉnh núi đầy màu sắc ở Peru. Những cảnh đẹp mà bạn sẽ nhìn từ đỉnh núi sẽ làm bạn choáng váng. Bạn đã sẵn sàng để khám phá nơi này? 11. Biển Đỏ

Bãi biển đỏ nổi tiếng với cát đỏ. Đó là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng, nơi nhận được một lượng khách du lịch lên tới hàng chục ngàn người mỗi năm. Khách du lịch dường như đang yêu nơi này. Hàng năm vào mùa thu, Bãi biển Đỏ ở Thiên Tân, Trung Quốc trở nên sống động với Suaeda salsa, một loại cây có màu đỏ phát triển mạnh trong nước mặn. Toàn bộ bãi biển nở hoa màu đỏ, chỉ để lại những dải biển mỏng. Hãy chắc chắn đến đây với bạn bè của bạn và chụp ảnh cho lên Instagram của bạn. 12. Núi lửa Mt. Kelimutu

Đây là kết quả của một vụ phun trào núi lửa tạo thành ba hồ riêng biệt, tất cả các hồ đều mang màu khác nhau - đen, xanh lam và ngọc lam. Thật kỳ lạ, tại đỉnh núi Kelimutu, Indonesia có ba hồ miệng núi lửa với ba màu khác nhau và những màu đó luôn thay đổi. Nếu đây không phải là điều kỳ lạ nhất mà bạn đã đọc tuần này, thì chúng tôi không biết là gì.

1. Salar De Uyuni

Nằm trong địa phận Potosí và Oruro của Bolivia, đây là chảo muối lớn nhất thế giới. Và khi một màng nước mỏng tập hợp trên bề mặt, nó cũng là tấm gương tự nhiên lớn nhất thế giới. Cảnh tượng đẹp nhất của không gian này có thể được quan sát từ trung tâm đảo Incahuasi. Salar De Uyuni là phần còn lại của một hồ nước thời tiền sử đã khô cạn và để lại không gian trống của muối trắng sáng. Nơi này có những đàn hồng hạc lớn mà bạn có thể ngắm chúng gặm cỏ trong nước. Thời gian tốt nhất để ghé thăm nơi này là vào tháng Bảy và tháng Mười. 2. Hồ Natron

Tìm kiếm những nơi kỳ lạ nhất trên trái đất? Bạn nghĩ sao về chiếc hồ đáng sợ nằm ở Tazania, châu Phi này? Động vật chết trong hồ được biến thành tượng, thông qua quá trình vôi hóa. Sự hiện diện của khối lượng lớn bicarbonate natri đảm bảo chúng biến thành xác ướp. Và vì độ kiềm cao, hồ có màu đỏ. Đây là lý do tại sao hồ này còn được gọi là Hồ ma. Bất chấp tất cả nó là bãi chăn thả ưa thích cho những con thiên nga và hồng hạc nhỏ. 3. Cây cầu Die Rakotzbrück

Cây cầu Die Rakotzbrück được xây dựng vào thế kỷ 19 ở Đức nổi tiếng với độ chính xác độc đáo. Trên hồ nước, cây cầu và sự phản chiếu của nó hợp nhất thành một vòng tròn đá hoàn chỉnh và hoàn hảo, bất kể bạn nhìn thấy nó từ đâu. Có lẽ đây là lý do tại sao cây cầu còn được gọi là Cầu Devil. Có vẻ như các nhà kiến trúc xây cây cầu nhấn mạnh vào tính thẩm mỹ của nó hơn là tiện ích của nó. Cả hai đầu của Rakotzbrücke đều có các đỉnh đá mỏng được lắp đặt, để làm cho nó trông giống như các cột đá bazan tự nhiên, thường thấy ở nhiều vùng của Đức. 4. Điểm dốc – Slope Point

Slope Point là điểm cực nam South Island, New Zealand. Khu rừng ở đây là nơi có những cây bị xoắn và bị nghiêng theo chiều gió vĩnh viễn nhờ những cơn gió mạnh ở Nam Cực. Gió nhiều? Đây là một trong những nơi có nhiều gió nhất trên thế giới. Cảnh tượng ngày càng thêm ẩn tượng bởi những vách đá gồ ghề, bị xói mòn bởi những cơn gió mạnh theo thời gian. Nơi này được sử dụng để chăn nuôi cừu, mặc dù không có nhà xung quanh. 5. Công viên dưới nước

Danh sách này sẽ thiếu hoàn hảo nếu không kể đến một cảnh đẹp dưới nước. Một trong những nơi kỳ lạ nhất thế giới, nằm trong Hồ Xanh ở Tragoess, Áo. Đây là một công viên chính hiệu được xây trên mặt đất nhưng lại hoàn toàn bị ngập nước trong mùa xuân. Rốt cuộc, những người nhặt rác cần phải nghỉ ngơi và thư giãn. Đây được coi là một trong những vùng nước tuyệt vời nhất để lặn ở khắp châu Âu do hiện tượng tự nhiên hiếm thấy. 6. Đường hầm tình yêu

Một phần của đường sắt công nghiệp ở Ukraine, đường hầm lá xanh này có vẻ như là một nơi chỉ có trong cổ tích. Nó được biết đến là một điểm đến yêu thích cho các cặp vợ chồng đi dạo buổi sáng hoặc buổi tối. Nếu bạn lên kế hoạch để gây bất ngờ cho người yêu của bạn vào ngày Valentine, hãy từ bỏ chuyến đi thông thường đến Disneyland và đặt chuyến đi đến Ukraine. Bạn sẽ không thất vọng bởi mọi thứ mà Ukraine có. Vẻ đẹp của Đường hầm tình yêu sẽ làm bạn kinh ngạc. 7. Sông Ca-no Cristales

Vào những tháng mùa hè, dòng sông Colombia này chuyển sang màu đỏ. Trên thực tế, lòng sông được bao phủ bởi một loài thực vật độc đáo dưới lòn sông, và nó có màu đỏ. Đây là một trong những nơi bí ẩn trên trái đất. Con sông này thường được gọi là sông Năm màu sắc hay còn gọi là Cầu vồng lỏng. 8. Điểm giao thoa giữa sông Rhone và Arve

Có một sự tương phản được nhìn thấy giữa hai con sông của Geneva Thụy Sĩ; Một màu xanh và màu nâu khác. Chúng không bao giờ trộn lẫn hoàn toàn do sự khác biệt về mật độ. Thật khó để bỏ qua bởi sự kỳ diệu của thiên nhiên và không cảm thấy choáng ngợp bởi bất cứ điều gì thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. 9. Hang pha lê khổng lồ

Hang động khổng lồ Crystal tại mỏ Naica cũng là một trong những nơi kỳ lạ nhất trên Trái đất. Sâu trong ruột của Trái đất, những cột khoáng sản sáng bóng khổng lồ này đủ để khiến bạn cảm thấy ngột ngạt. Cấu trúc như ngà voi ma mút này đã phát triển bên dưới Mexico trong hơn 500.000 năm. Tất cả những người yêu thiên nhiên phải ghé thăm nơi này ít nhất một lần. 10. Núi cầu vồng

Được bao phủ trong các màu sắc xanh pastel, đỏ dữ dội, xanh lá cây, hồng và vàng. Hiện tại không có giải thích khoa học cho hiện tượng này. Thường được gọi là Vinicunca hoặc Montanã de Siete Colores, Rainbow Mountain là một đỉnh núi đầy màu sắc ở Peru. Những cảnh đẹp mà bạn sẽ nhìn từ đỉnh núi sẽ làm bạn choáng váng. Bạn đã sẵn sàng để khám phá nơi này? 11. Biển Đỏ

Bãi biển đỏ nổi tiếng với cát đỏ. Đó là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng, nơi nhận được một lượng khách du lịch lên tới hàng chục ngàn người mỗi năm. Khách du lịch dường như đang yêu nơi này. Hàng năm vào mùa thu, Bãi biển Đỏ ở Thiên Tân, Trung Quốc trở nên sống động với Suaeda salsa, một loại cây có màu đỏ phát triển mạnh trong nước mặn. Toàn bộ bãi biển nở hoa màu đỏ, chỉ để lại những dải biển mỏng. Hãy chắc chắn đến đây với bạn bè của bạn và chụp ảnh cho lên Instagram của bạn. 12. Núi lửa Mt. Kelimutu

Đây là kết quả của một vụ phun trào núi lửa tạo thành ba hồ riêng biệt, tất cả các hồ đều mang màu khác nhau - đen, xanh lam và ngọc lam. Thật kỳ lạ, tại đỉnh núi Kelimutu, Indonesia có ba hồ miệng núi lửa với ba màu khác nhau và những màu đó luôn thay đổi. Nếu đây không phải là điều kỳ lạ nhất mà bạn đã đọc tuần này, thì chúng tôi không biết là gì.