Những con số và tiết lộ sốc về vũ trụ rộng lớn

Những phát hiện mới của các nhà khoa học chỉ ra rằng có khoảng 2.000 tỷ thiên hà trong vũ trụ, tức là nếu chia ra sẽ có khoảng 285 thiên hà cho mỗi người trên Trái Đất. Trung bình, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy 0.000002% các ngôi sao trong dải Ngân hà: Vào những ngày trời trong và ít bị ô nhiễm ánh sáng, khi ngước lên bầu trời, chúng ta tưởng rằng mình đang trông thấy hàng vạn, hàng nghìn vì sao nhưng thực tế là chúng ta chỉ nhìn thấy hơn 2.000 ngôi sao. Trong khi đó, Dải Ngân hà nhìn chung có khoảng 100 tỷ vì sao và những vì sao chúng ta không nhìn thấy là nhiều vô kể.Bức ảnh chi tiết nhất vũ trụ từng được chụp - Trường ảnh siêu sâu (Extreme Deep Field) này với nhiều đốm sáng trông có vẻ như những vì sao kia thực chất là các thiên hà - nơi chứa hàng trăm tỷ vì sao. Sao Mộc - hành tinh lớn nhất trong hệ Mặt Trời có thể tích gấp 1.300 lần thể tích của Trái Đất. Tuy nhiên, sao Mộc cũng không là gì so với Mặt Trời khi nó bằng 1 triệu lần thể tích Trái Đất và chiếm 99,9% khối lượng của hệ Mặt Trời. 1 năm ánh sáng bằng 9,5 nghìn tỷ km: Để đo khoảng cách giữa các hành tinh trong không gian, sử dụng các đơn vị đo lường trên Trái Đất là quá lớn. Do đó, các nhà khoa học đã dùng năm ánh sáng để tính toán. Ngôi sao gần thứ 2 Trái Đất là Alpha Centauri, cách hành tinh của chúng ta 4,4 năm ánh sáng, tức là khoảng 41,8 nghìn tỷ km - một con số quá lớn cho chúng ta thấy vũ trụ rộng lớn đến thế nào. Khi thiên hà Tiên Nữ va chạm với dải Ngân hà, thực tế là sẽ không có ngôi sao nào va chạm với nhau, do có quá nhiều khoảng trống trong 2 thiên hà này. Tiên Nữ là thiên hà lớn gần dải Ngân hà nhất khi cách thiên hà của chúng ta chỉ 2,5 triệu năm ánh sáng. Dù vậy, kể cả khi con người chế tạo được tàu không gian đi với tốc độ ánh sáng thì chỉ có chưa tới 20% khả năng họ đến được đây. Nhân loại có lẽ đã diệt vong trước khi những người trên chuyến tàu không gian giả tưởng kia đặt chân tới thiên hà Tiên Nữ. Thậm chí cả khi tồn tại một con tàu không gian giống như các bộ phim viễn tưởng có tốc độ nhanh hơn 1,3 tỷ lần tốc độ ánh sáng thì con tàu này cũng sẽ mất tới hàng thập kỷ để đi hết vũ trụ với khoảng cách 93 tỷ năm ánh sáng. Đường kính của vũ trụ có thể quan sát được là 93 tỷ năm ánh sáng. Để hiểu hơn về sự vĩ đại của vũ trụ, bạn có thể tưởng tượng rằng nếu một người đi với vận tốc 1 năm ánh sáng/giây thì người đó sẽ mất 3.000 năm để từ đầu này tới đầu kia của vũ trụ. Vũ trụ có nhiều sao hơn số hạt cát trên Trái Đất. Sao Kim là hành tinh gần Trái Đất nhất nhưng cũng không thực sự "gần" như chúng ta nghĩ nếu biết rằng, giả sử bạn gọi điện cho 1 người trên sao Kim, sẽ mất tới 30 phút để hồi đáp khi mà ánh sáng đi từ Trái Đất tới sao Kim mất khoảng từ 2 - 15 phút. Nơi xa nhất con người từng đặt chân tới cách Trái Đất 1,3 giây ánh sáng: Đặt chân lên Mặt Trăng là một bước tiến công nghệ của nhân loại và đó cũng là nơi xa nhất trong vũ trụ con người từng đặt chân đến cho tới nay./. Mời quý vị xem video: Ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ có gì đặc biệt? Nguồn video: Cuộc sống thực



