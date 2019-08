Ly kỳ cô gái cho gã trai lạ đi nhờ xe về nhà đưa vợ đi đẻ

Trung sĩ Seth Craven bất ngờ gặp được cứu tinh để anh có thể kịp về nhà đưa vợ đi đẻ (Ảnh: Seth Craven)

Trung sĩ Seth Craven, 25 tuổi, đã bay từ Afghanistan về Philadelphia, Mỹ vào ngày 5/8 vừa qua để có thể kịp về nhà đưa vợ đi mổ đẻ vào 4 ngày sau đó.

Craven dự định sẽ bắt chuyến bay nối tiếp từ Philadelphia để về nhà mình tại thành phố Charleston, Tây Virginia vào ngày 7/8, nhưng chuyến bay đã bị hủy vì lý do thời tiết. Anh bèn chuyển sang chuyến kế tiếp vào ngày hôm sau (8/8), nhưng không ngờ chuyến bay này cũng bị hủy nốt.

Đen đủi hơn, toàn bộ các địa điểm thuê xe tại Philadelphia đều đã hết sạch phương tiện trong thời điểm đó. Điều này đã đẩy Craven vào cảnh “đi cũng không được mà ở cũng chẳng xong”.

Nhưng trong cái rủi lại có cái may, ở thời điểm dường như đã “nhọ” đủ đường, Craven tình cờ gặp được vận may mà chính anh cũng không thể ngờ đến. Charlene Vickers, giám đốc lập trình của công ty AmeriHealth Caritas Partnership, người cũng có mặt tại sân bay ở thời điểm đó, đã ngỏ ý đề nghị được giúp đỡ Craven, do cô cùng 2 người đồng nghiệp của mình cũng sắp sửa lái xe về Charleston để tham dự một sự kiện tại đây, và trên xe của cô vẫn còn thừa một ghế trống.

“Dù thế nào đi chăng nữa thì tối nay tôi cũng lái xe đến West Virginia. Anh có muốn đi “quẩy” cùng bọn tôi không?” Vickers nói với Craven. Cả 2 người trước đó chưa từng gặp nhau lần nào.

Không một chút do dự, Craven ngay lập tức đồng ý lời đề nghị trên. Anh leo ngay lên xe của Vickers mà quên cả việc lấy hành lý và chỉ đường cho người tài xế bất đắc dĩ của mình lái một mạch tới Charleston suốt 8 tiếng không nghỉ.

Trung sĩ Craven cùng cô Charlene Vickers (ngoài cùng bên phải) trên đường đi xe về Charleston (Ảnh: Charlene Vickers)

Craven cho biết dù phải ngồi trên xe của một người hoàn toàn xa lạ, nhưng trải nghiệm này đối với anh rất thú vị. “Trên đường đi, chúng tôi đã dần quen biết với nhau nhiều hơn. Tôi đã chia sẻ cho Charlene những kỷ niệm về quãng thời gian ở Afghanistan, về gia đình tương lai của tôi. Cô ấy thậm chí còn gọi điện cho bố mình, cũng là một cựu quân nhân, và để tôi nói chuyện với ông ấy.”

Cả 2 cuối cùng đã tới được nhà của Craven lúc nửa đêm, khoảng thời gian vừa đủ để anh có thể đưa vợ mình tới phòng đẻ vào lúc 5 rưỡi sáng hôm sau. Đứa con của vợ chồng Craven đã được sinh hạ chỉ ít lâu sau đó, và được vợ anh đặt tên là Cooper.

“Thật may là cả vợ và con tôi đều khỏe mạnh sau ca mổ. Nếu không nhờ Charlene thì chúng tôi đã không thể làm được điều này,” Craven cảm kích, “Cô ấy đã gửi hẳn hoa và một rổ quà tặng cho chúng tôi để chúc mừng, nhưng đổi lại chỉ muốn chúng tôi gửi ảnh chụp đứa bé mới chào đời cho mình.”