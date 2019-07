Loạt cá tầm to khủng khiếp, nặng ngang 5 xe Lead

Ngư dân ở phía đông bắc Trung Quốc từng bắt được con cá tầm Kaluga dài 3,59m, nặng 514kg. Ước tính con cá tầm to khủng khiếp này gần 100 năm tuổi. Cá tầm Kaluga là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới. Loài cá này có chiều dài phát triển cực đại lên tới 5,6m và nặng trung bình 400kg. Thậm chí, có con đạt trọng lượng tới 1 tấn khi trưởng thành. Con cá tầm siêu to, khổng lồ này bị bắt bởi một người đánh cá chuyên nghiệp ở ở sông Fraser ở British Columbia, Canada Con cá "quái vật" có chiều dài 3,5m, với trọng lượng khổng lồ. Cần đến 5 người để bê đỡ con cá khổng lồ. Ngay hồi tháng 6/2019, 3 tay câu Alex Kirk, Tom Kirk và Terry Jacobson bắt được con cá tầm khổng lồ khi đi câu trên sông Fraser ở tỉnh British Columbia, Canada. Con cá tầm dài 3,3m và nặng hơn 360kg. Ba tay câu cùng nhau phối hợp mới chinh phục được con cá tầm nặng hơn 360kg. Con cá khiến dây câu 4 lần bị rối, sự kịch tính là khi phần tay quay cần câu bị gãy. Steve Kaye, tay câu nhiều kinh nghiệm đi cùng Alex, Tom và Terry, nhanh trí cắt dây câu và nối nó vào một cần câu khác. Cuộc giằng co giữa người và cá lại tiếp tục. Một lúc lâu sau, con cá tầm mới bị khuất phục. Kegan Rothman, 9 tuổi, sống tại bang New Jersey (Mỹ) đã khiến không ít cần thủ chuyên nghiệp phải ganh tị khi cậu câu được cá tầm "khủng" có khối lượng lên đến 272kg. Một ngư dân ở Wisconsin nước Mỹ đã dùng giáo bắt được một con cá tầm khổng lồ ước tính 130 tuổi. Con cá nặng 78 kg, ước tính khoảng 130 tuổi. Cá tầm màu đen nặng 101kg được một chủ nhà hàng ở Cầu Giấy đưa từ Nga về Hà Nội để phục vụ thực khách. Tại Việt Nam, ở khu vực Thác Bạc (Sa Pa, Lào Cai); Đạt Lạt, người dân cũng nuôi cá tầm, tuy nhiên, cân nặng của cá tầm chỉ đạt hơn 10kg, chưa từng xuất hiện cá tầm vài chục kg. Cá tầm ăn ở tầng đáy, ăn các loài động vật giáp xác và cá nhỏ. Con cá tầm này có chiều dài 2m. Cá tầm trong tự nhiên được xếp vào nhóm loài cực kỳ nguy cấp và gần tuyệt chủng do người dân săn lùng để lấy trứng và ăn thịt. Dù sống ở môi trường nước nào thì loài cá này vẫn có tập quán ngược dòng các con sông để sinh sản khi đến mùa. Tại sông Áp Lục, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, ngư dân địa phương đã phát hiện một con cá tầm khổng lồ, dài gần 2m, nặng hơn 60kg. Con cá tầm cực khủng này là cá tầm cái, có thể cho trứng, rất có giá trị. Trứng cá tầm rất đắt, có thể coi là "vàng đen". Nếu con cá tầm cái này có thể cho từ 6 đến 7kg trứng cá, cùng với thịt cá, xương cá đều bán được, giá trị của nó sẽ lên tới 120000 tệ (khoảng 420 triệu đồng). Con cá tầm 'khủng' gần 40kg, đại gia Hà Thành tranh nhau mua. Trứng, thịt, bóng của loài cá tầm là món ăn đặc sản của con người. Thịt của chúng được xếp vào thực đơn hàng ngày của vua chúa thời xưa. Vì thế mà loài cá này đã bị con người săn lùng và truy bắt từ hàng ngàn năm nay. Chúng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng tại môi trường tự nhiên.

Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đang nghiên cứu, nuôi sinh sản và bảo tồn giống cá quý hiếm này. Mời quý vị xem video: Trứng cá tầm muối, món ăn đắt nhất thế giới

