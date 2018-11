Kinh ngạc xác chết thiên hà rơi vào Milky Way

(Kiến Thức) - Một đối tượng thiên văn kỳ lạ, được nhận định là một xác chết thiên hà của cựu thiên hà Gaia-Enceladus, tìm thấy trong thiên hà Milky Way gây ngạc nhiên giới khoa học.

Các nhà khoa học tại Đài Quan sát ALMA, Chi Lê trong dự án lập bản đồ 1 tỷ ngôi sao trong thiên hà Milky Way bất ngờ phát hiện vật thể lạ nằm trong hệ thống thiên hà này.

Nguồn ảnh: Space.

Đó là xác chết một thiên hà lớn từng bị Milky Way nuốt chửng trong 10 tỷ năm trước. Được biết, Milky Way cũng là một gã "ăn thịt" dữ dội trong quá khứ, nhiều thiên hà lùn, ngôi sao bị nó nuốt chửng, Kathryn Johnston, một nhà thiên văn học tại Đại học Columbia ở New York, Mỹ nói.

Xác thiên hà này được cho là của cựu thiên hà Gaia-Enceladus, có kích thước chỉ bằng 1/5 kích thước hiện tại của Milky Way.