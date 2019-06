Đến nơi đi tù vẫn có thể online mua sắm như thường

Theo tờ Asiaone, chính quyền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã ra mắt nền tảng mua sắm online trực tuyến dành cho tù nhân vào thứ 4 tuần trước. Trước đó, chính quyền tỉnh này đã chọn nhà tù Conghua làm thí điểm cho nền tảng mua sắm, phục vụ phạm nhân. Trong khoảng thời gian thí điểm từ tháng 1 đến tháng 4, các tù nhân đã thực hiện hơn 13.000 đơn đặt hàng, mua hơn 400.000 mặt hàng. Không có trường hợp nào trả lại hoặc khiếu nại liên quan đến chất lượng của sản phẩm. Theo đó, trong mỗi tầng của nhà tù đều được trang bị trạm mua sắm online với 200 sản phẩm thuộc 68 ngành hàng bao gồm nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập, quà tặng và có cả thuốc lá. Để mua được các sản phẩm, tù nhân cần phải đăng nhập một tài khoản mua sắm online bằng cách nhập mật khẩu hoặc dùng dấu vân tay. Tù nhân có thể mua một chai Coca-Cola 500 ml với giá 2,5 NDT (khoảng 0,36 USD) hay một đôi giày 39 NDT (khoảng 5,6 USD). Mức giá này không có sự chênh lệch quá nhiều so với bên ngoài. Một số mặt hàng bán chạy nhất bao gồm sữa, mỳ ăn liền, thịt và thuốc lá... Bên cạnh đó, nhà tù còn có tủ lạnh để phạm nhân bảo quản đồ uống, thức ăn… với tên của họ được để phía trên, tránh tình trạng tranh chấp. Mỗi phạm nhân được phép mua sắm online một tháng một lần, trong vòng 15 phút. Để tiết kiệm thời gian, các tù nhân có thể xem qua danh sách những mặt hàng được in sẵn và lựa chọn nhanh hơn. Theo ước tính, trung bình mỗi tù nhân tiêu 300 NDT/tháng (khoảng 43 USD) cho việc mua sắm online. Trước đây, tù nhân phải viết tay những mặt hàng muốn mua sau đó gửi cho quản lý trại giam. “Việc làm này rất mất thời gian, có khi phải mất một tháng mặt hàng tôi cần mới được nhận. Tuy nhiên, hiện tại với việc mua online tôi có thể nhận hàng sau vài ngày”, tù nhân Yuan cho biết.

*) Title do Kiến Thức biên tập lại



